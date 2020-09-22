«Чудо природы»: Жители Бурятии устроили «битву овощей»

Жители Бурятии устроили «битву овощей» в соцсетях. Подписчики паблика «Аноним 03» выкладывают фотографии собранного урожая. Кто-то хвастается необычной формой морковки, «сердечной» картошкой и замысловатыми помидорами.
«Любовь. Чудо природы», написал пользователь Сети, выложив фотографию забавных помидоров.
«Морковь доказала, что она женского рода», написала подписчица паблика выложив морковь «с грудью». Другой житель Бурятии похвастался морковкой, размером с локоть. «Любовь-морковь» выросла ещё на одном бурятском огороде, где две морковки сплелись между собой.
А у кого-то в середине сентября ещё плодоносят кусты малины: «Малинка ещё радует».
Кто-то поставил в сравнение огурец с арбузом. По фото кажется, что они примерно одного размера. В группе даже устроили опрос: «Это арбуз маленький или огурец большой?». По количеству голосов лидирует «маленький арбуз».
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Не обошли стороной и небывалый урожай грибов в этом году. В Кяхтинском районе заметили огромный гриб, едва ли больше ладони: «Маслятки».
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