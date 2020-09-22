У медиков Бурятии, борющихся с COVID-19, стаж будет один день за два

Об этом рассказали в ОПФР по Бурятии
Для досрочного назначения пенсии медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на коронавирус, льготный стаж будет учтен в двойном размере. Об этом рассказали сегодня в ОПФР по Бурятии.
Новый порядок исчисления льготного стажа начал действовать с 19 августа 2020 года, с даты вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ.
В льготном порядке 1 день работы как 2 дня для медицинских работников будут учитываться с 1 января по 30 сентября 2020 года.
В постановлении также прописаны виды работ по оказанию помощи пациентам с COVID-19.
Так, право на льготное исчисление периодов работы имеют медработники, оказывающие медицинскую помощь в стационарах, скорую, в том числе специализированную скорую медицинскую помощь и первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому.
Льгота по досрочному назначению пенсии распространяется на работы по оказанию медицинской помощи как пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, так и пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.
Кроме работы по оказанию непосредственной медицинской помощи пациентам, право на льготный стаж также дают следующие виды работ:
- по отбору биологического материала для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19,
- по транспортировке пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.
Льготный порядок (1 день работы как 2 дня) для медицинских работников, работающим с COVID-19, будет применяться по заявлениям о назначении досрочной пенсии, принятым с 19 августа 2020 года.
- Кроме того, с учётом нового льготного стажа Пенсионный фонд пересмотрит ранее принятые решения об отказе в назначении досрочной пенсии, вынесенные в связи с нехваткой специального стажа. И, возможно, с учетом нового льготного порядка у некоторых медработников право на досрочную пенсию наступит раньше, - отметили в управлении организации взаимодействия со страхователями ОПФР по Республике Бурятия.
У медиков Бурятии, борющихся с COVID-19, стаж будет один день за два
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