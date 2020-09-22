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Гиревики из Бурятии стали призёрами чемпионата России

Гиревики из Бурятии стали призёрами чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Следующим этапом для них станет чемпионат Европы

На чемпионате России по гиревому спорту бронзовую медаль завоевал спортсмен из Бурятии Андрей Рассадин. В дисциплине «Двоеборье» он набрал 224 очка с весом гири в 32 кг. Тем самым спортсмен обеспечил себе путёвку на чемпионат Европы.

Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, Андрей Рассадин также является тренером гиревиков. Так, на прошлой неделе на первенстве России победителем стал его подопечный Сергей Каргин.

Ещё одну медаль чемпионата для Бурятии выиграл Василий Недорезов. Он стал вторым в дисциплине «Длинный цикл», совершив 60 подъёмов гири весом 32 кг.

Напомним, что чемпионат и первенство России по гиревому спорту прошли в Санкт-Петербурге с 17 по 20 сентября. Всего в соревновании приняли участие около 300 спортсменов из 42 регионов страны.
гиревой спорт спорт Бурятия чемпионат России
 
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