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В Бурятии дети и лесники очистили берега озера

В Бурятии дети и лесники очистили берега озера
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
В Муйском районе состоялся экологический десант

Сотрудники Муйского лесхоза в Бурятии провели акцию по очистке берега озера Баранчеевское от мусора. Помочь лесникам решили ребята из Муйского детско-юношеского лесничества, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Совместными усилиями участники акции собрали более 100 кг мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумагу.

- Дети с удовольствием приняли участие в акции, очень шустро находили мусор и складывали в мешки. Ребята только первый год в школьном лесничестве и очень любознательные, поэтому задавали очень много вопросов о профессии и интересных случаях на работе, а также спрашивали, встречал ли я лесных животных, - с улыбкой рассказывает лесовод Муйского лесхоза Алексей Бобылев.
уборка озеро мусор лесники
 
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