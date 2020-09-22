В Бурятии дети и лесники очистили берега озера

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

В Муйском районе состоялся экологический десант



Сотрудники Муйского лесхоза в Бурятии провели акцию по очистке берега озера Баранчеевское от мусора. Помочь лесникам решили ребята из Муйского детско-юношеского лесничества, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Совместными усилиями участники акции собрали более 100 кг мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумагу.



- Дети с удовольствием приняли участие в акции, очень шустро находили мусор и складывали в мешки. Ребята только первый год в школьном лесничестве и очень любознательные, поэтому задавали очень много вопросов о профессии и интересных случаях на работе, а также спрашивали, встречал ли я лесных животных, - с улыбкой рассказывает лесовод Муйского лесхоза Алексей Бобылев.

