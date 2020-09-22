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В Бурятии очистили от мусора «Штык» и «Камень»

В Бурятии очистили от мусора «Штык» и «Камень»
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Убрано 30 кубометров мусора

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с воспитанниками регионального отделения всероссийского движения «Юнармия» провели субботник в городе Кяхте.

Экомероприятие состоялось 19 сентября и было приурочено ко Всемирному дню чистоты. Около 30 общественников и юных добровольцев убрали территорию памятника в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, расположенного в районе смотровой площадки «Штык» – излюбленного места горожан, а также очистили территорию на въезде в Кяхту – местность «Камень».

В результате активистам ОНФ удалось избавить природу от 30 кубометров мусора, который был передан региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Такие экологические акции призваны привить людям чувство ответственности за чистоту окружающей среды. В мероприятии поучаствовали дети из патриотического клуба, которые на своем примере показали, насколько важно заботиться о природе и экологии родного края, – отметила эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Бурятия Юлия Сухарева.

По окончании акции каждому участнику были вручены памятные экосумки от активиста Народного фронта Сергея Москвитина.

Всемирный день чистоты отмечается с 2018 года каждую третью субботу сентября. В этот день неравнодушные люди в 150 странах мира выходят на субботники, чтобы сделать планету чище. Глобальная цель – вовлечь 5% населения в уборку, и тогда это станет толчком для изменений в обществе.



По информации ОНФ в Бурятии
ОНФ уборка мусор
 
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