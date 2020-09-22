Детской школе искусств присвоили имя прославленного улан-удэнца

Увековечено имя композитора Сергея Манжигеева



В Улан-Удэ детской школе искусств №13, которая находится в микрорайоне Стеклозавод в ДК «Кристалл», присвоили имя композитора Сергея Манжигеева.



- Имя учреждению было присвоено, чтобы увековечить память члена Союза композиторов России и Бурятии, лауреата Государственной премии Бурятии и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Бурятии Сергея Степановича Манжигеева. Распоряжение 15 сентября подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, - сообщили в пресс-службе администрации города.



Сергей Степанович Манжигеев родился 6 февраля 1935 года в Улан-Удэ, он вырос в микрорайоне Стеклозавод. После средней школы поступил в Улан-Удэнское музыкальное училище на кларнетиста. В 1962 окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского в Свердловске.



Сергей Манжигеев написал немало симфонических произведений. Среди них — симфоническая поэма «Памяти героев», симфоническая увертюра «Дружба» и другие.



Самую большую славу ему принесло сочинение песен, созданных на стихи бурятских поэтов. Также Сергей Манжигеев долгие годы сотрудничал с ансамблем песни и танца «Байкал». Воспитал таких известных в республике и за ее пределами композиторов – Юрий Ирдынеев, Виктор Усович, Лариса Санжиева, Екатерина Олерская.



После выхода на пенсию он продолжал преподавать в родном музыкальном колледже. Сергей Манжигеев ушёл из жизни после тяжёлой продолжительной болезни 31 июля 2011 года.

