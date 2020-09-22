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В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19

В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Вакцинация начнётся с медиков

В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19. Отечественная вакцина разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Региональный минздрав подписал соглашение с минздравом России на поставку препарата. В первую очередь будут привиты медицинские работники, которые оказывают первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь, а также работники госпиталей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Всего в ближайшее время ожидаем поступления порядка двух тысяч вакцин. К тем, кого будем прививать, очень серьёзные требования: человек должен быть абсолютно здоров и не иметь противопоказаний. Через 21 день делается повторная прививка, - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вакцинация от коронавируса также начнётся с медиков из зоны риска. Но вакцина ещё не поступила, её ожидают.

Глава Бурятии Алексей Цыденов обещал, что поставит прививку себе, а также привьётся его семья.
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