Вакцинация начнётся с медиков
В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19. Отечественная вакцина разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Региональный минздрав подписал соглашение с минздравом России на поставку препарата. В первую очередь будут привиты медицинские работники, которые оказывают первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь, а также работники госпиталей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Всего в ближайшее время ожидаем поступления порядка двух тысяч вакцин. К тем, кого будем прививать, очень серьёзные требования: человек должен быть абсолютно здоров и не иметь противопоказаний. Через 21 день делается повторная прививка, - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вакцинация от коронавируса также начнётся с медиков из зоны риска. Но вакцина ещё не поступила, её ожидают.
Глава Бурятии Алексей Цыденов обещал, что поставит прививку себе, а также привьётся его семья.
В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19
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