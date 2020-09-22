 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

В Бурятии совершили «Подношение десяти драгоценностей»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мастера Бурятии творческими подношениями выразили уважение Хамбо Ламе Этигэлову. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

21 сентября в Иволгинском дацане Бурятии прошёл большой праздник XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова.

Сначала прошёл торжественный хурал и поклонение Пандито Хамбо Ламе Этигэлову. Молебен провели ширээтэ ламы, ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. В связи с коронавирусом молебен был без верующих.

- Это особый молебен, когда ламы читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое Восхваление XII Пандито Хамбо Ламе, - поведали в Буддийской традиционной Сангхе России.

После чего на спортивных площадках дацана прошли соревнования по бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан», конным скачкам «мори урилдаан» и стрельбе из национального лука «сур харбаан».

«Подношение десяти драгоценностей»

Также сегодня состоялся фестиваль духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей». «Это знаковое мероприятие призвано объединить творческие силы для осуществления церемонии подношения и поклонения Его Святейшеству Хамбо Ламе Даши-Доржо Этигэлову», - сообщили в Республиканском центре народного творчества.

В рамках фестиваля организовали выставку-конкурс произведений народных художественных промыслов. Мастера со всей республики творческими подношениями выразили почёт и уважение духовному учителю и получили его благословление.

Выставка объединила мастеров из Закаменского, Хоринского, Кижингинского, Тункинского, Бичурского и Иволгинского районов, а также города Улан-Удэ. Тематика выставочных работ была следующей: буддийская культура, прославление силы учения буддизма, XII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова, дацанов Бурятии, известных священнослужителей, священных мест.

Мастера

В мероприятии участвовал победитель конкурса проектов среди мастеров народных художественных промыслов Зоригто Соктоев из Закаменского района. Это уникальный мастер, работающий при Санагинском дацане в технике резьбы по дереву.

Ещё одним резчиком по дереву, представившим свои работы, стал Анатолий Цыденов, заслуженный работник Бурятии, обладатель премии «Душа России» в номинации «Народный мастер». «Образы Анатолия Цыденова неразрывно связаны с родной землей, с таким ёмким и глубоким понятием, как «тоонто нютаг», - отмечают в центре народного творчества.

Эксклюзивные работы представила Мария Инкижинова из Улан-Удэ. Тонкие и лёгкие силуэты её работ, выполненных из керамики, выделяются на каждой выставке. Молодая мастерица с каждым разом улучшает и отрабатывает свой навык.

- Ещё один из именитых мастеров-участников - Баир Яндаков из Хоринского района. Удивительный мастер с непростой судьбой, работающий в технике резьбы по дереву, а также литья из бронзы. Буддийские скульптуры Максима Гомбоева из собрания галереи Льва Бардамова. Мастер Максим Гомбоев – последователь буддийской скульптуры селенгинской школы, её основателя Санжи-Цыбик Цыбикова. Скульптуры выполнены из кедра. Впервые будет экспонироваться скульптура «Ямантака», - рассказали также в центре.

Здесь была представлена и малая скульптура из бронзы и дерева удивительного мастера Баира Яндакова. Его работы пропорционально выверены, скульптуры выразительны, а персонажи, по словам экспертов, светятся добротой изнури.

- Буддийское искусство сложное, каноническое, но мастера претворяют её в жизнь в своём стиле. Буддийская тематика народным мастерам близка и очень популярна. Мастера изображают Будду, буддийскую атрибутику, портреты лам, лотосы и др. В декоративно-прикладном искусстве используется много буддийских символов, орнаментов, – рассказывает Саржана Эрдынеева, экспозиционер выставки. – Например, Бадма-Доржо Тыкшеев – беспалый скульптор. Меня восхитила его скульптура «Хии морин», такая тонкая работа, тончайшая резьба! Языки пламени сделаны в размер игольного ушка. Эржен Буинова представила новые работы – аппликативную танка. Мастер возрождает уже практически забытый жанр «буддийская аппликативная танка». Она сама освоила технику методом проб и ошибок. В технике танка она создаёт благородные по колориту панно.

Также из Хоринского района приняли участие такие мастера, как Сэсэгма Гунтыпова, Евгений Попов, Людмила Ринчинова, из Закаменского района: Андрей Гармажапов, Саян Гомбоев, Владислав Соктоев, Инна Нимаева.

Прибыли на выставку мастера из Кижингинского райна: Екатерина Цыренова, Дарима Намдакова, Сурена Намдакова, Арюна Лодоева, из Тункинского района: Владимир Убашеев, из Улан-Удэ: Эдуард Павлов, Ираида Асхаева.


дацан религия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии совершили «Подношение десяти драгоценностей»
В Бурятии совершили «Подношение десяти драгоценностей»
Общество, 22.09.2020
Мастера Бурятии творческими подношениями выразили уважение Хамбо Ламе Этигэлову. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Сельхозучасток в Бурятии зарос травой и деревьями
Сельхозучасток в Бурятии зарос травой и деревьями
Общество, 22.09.2020
Собственнику направлено предостережение
Жительницу Бурятии наказали за «пьяную» езду
Жительницу Бурятии наказали за «пьяную» езду
Общество, 22.09.2020
Женщину дважды поймали нетрезвой за рулём
В Улан-Удэ до +15 градусов
В Улан-Удэ до +15 градусов
Общество, 22.09.2020
Существенных осадков в столице Бурятии не обещают
В Бурятии состоится слёт юных туристов и патриотов
В Бурятии состоится слёт юных туристов и патриотов
Общество, 21.09.2020
Туристско-патриотический слёт «По стопам дедов» проведут в режиме онлайн
В Иркутске пройдёт межрегиональная православная выставка-ярмарка
В Иркутске пройдёт межрегиональная православная выставка-ярмарка
Общество, 21.09.2020
«Православная Русь» состоится в юбилейный десятый раз
В Бурятии подвели итоги конкурса медицинских видеороликов
В Бурятии подвели итоги конкурса медицинских видеороликов
Общество, 21.09.2020
Мероприятие было приурочено ко Дню безопасности пациентов
В Улан-Удэ проверили организацию питания в школах
В Улан-Удэ проверили организацию питания в школах
Общество, 21.09.2020
Специалисты осмотрели пищеблоки 23 школ и 4 гимназий
Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу
Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу
Общество, 21.09.2020
Соревнования проводятся без зрителей
Произведение Лудуба Очирова исполнили в Московском доме композиторов
Произведение Лудуба Очирова исполнили в Московском доме композиторов
Общество, 21.09.2020
В Москве прошёл гала-концерт победителей международного конкурса композиторов и аранжировщиков
Ориентировщики из Бурятии стали призёрами «Бегущих от медведя»
Ориентировщики из Бурятии стали призёрами «Бегущих от медведя»
Общество, 21.09.2020
Владимир Натальин и Дмитрий Черняев взяли «серебро» рогейна в Иркутской области
В Заиграевском районе Бурятии закроют движение по автодороге через Уду
В Заиграевском районе Бурятии закроют движение по автодороге через Уду
Общество, 21.09.2020
Ограничение движения автотранспорта связаны с покраской моста
В Бурятии открылся единственный в мире дворец Будды Ваджрадхары
В Бурятии открылся единственный в мире дворец Будды Ваджрадхары
Общество, 21.09.2020
Впечатляющий буддийский храм строили три года. ВИДЕО
В Забайкалье одновременно сыграли свадьбы брат и сестра
В Забайкалье одновременно сыграли свадьбы брат и сестра
Общество, 21.09.2020
Старший брат решил подождать сестру

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^