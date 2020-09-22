В Бурятии совершили «Подношение десяти драгоценностей»

Мастера Бурятии творческими подношениями выразили уважение Хамбо Ламе Этигэлову. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



21 сентября в Иволгинском дацане Бурятии прошёл большой праздник XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова.



Сначала прошёл торжественный хурал и поклонение Пандито Хамбо Ламе Этигэлову. Молебен провели ширээтэ ламы, ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. В связи с коронавирусом молебен был без верующих.



- Это особый молебен, когда ламы читают сутру о Пустотности, подносят мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произносят особое Восхваление XII Пандито Хамбо Ламе, - поведали в Буддийской традиционной Сангхе России.



После чего на спортивных площадках дацана прошли соревнования по бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан», конным скачкам «мори урилдаан» и стрельбе из национального лука «сур харбаан».



«Подношение десяти драгоценностей»



Также сегодня состоялся фестиваль духовной и материальной культуры «Подношение десяти драгоценностей». «Это знаковое мероприятие призвано объединить творческие силы для осуществления церемонии подношения и поклонения Его Святейшеству Хамбо Ламе Даши-Доржо Этигэлову», - сообщили в Республиканском центре народного творчества.



В рамках фестиваля организовали выставку-конкурс произведений народных художественных промыслов. Мастера со всей республики творческими подношениями выразили почёт и уважение духовному учителю и получили его благословление.



Выставка объединила мастеров из Закаменского, Хоринского, Кижингинского, Тункинского, Бичурского и Иволгинского районов, а также города Улан-Удэ. Тематика выставочных работ была следующей: буддийская культура, прославление силы учения буддизма, XII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Этигэлова, дацанов Бурятии, известных священнослужителей, священных мест.



Мастера



В мероприятии участвовал победитель конкурса проектов среди мастеров народных художественных промыслов Зоригто Соктоев из Закаменского района. Это уникальный мастер, работающий при Санагинском дацане в технике резьбы по дереву.



Ещё одним резчиком по дереву, представившим свои работы, стал Анатолий Цыденов, заслуженный работник Бурятии, обладатель премии «Душа России» в номинации «Народный мастер». «Образы Анатолия Цыденова неразрывно связаны с родной землей, с таким ёмким и глубоким понятием, как «тоонто нютаг», - отмечают в центре народного творчества.



Эксклюзивные работы представила Мария Инкижинова из Улан-Удэ. Тонкие и лёгкие силуэты её работ, выполненных из керамики, выделяются на каждой выставке. Молодая мастерица с каждым разом улучшает и отрабатывает свой навык.



- Ещё один из именитых мастеров-участников - Баир Яндаков из Хоринского района. Удивительный мастер с непростой судьбой, работающий в технике резьбы по дереву, а также литья из бронзы. Буддийские скульптуры Максима Гомбоева из собрания галереи Льва Бардамова. Мастер Максим Гомбоев – последователь буддийской скульптуры селенгинской школы, её основателя Санжи-Цыбик Цыбикова. Скульптуры выполнены из кедра. Впервые будет экспонироваться скульптура «Ямантака», - рассказали также в центре.



Здесь была представлена и малая скульптура из бронзы и дерева удивительного мастера Баира Яндакова. Его работы пропорционально выверены, скульптуры выразительны, а персонажи, по словам экспертов, светятся добротой изнури.



- Буддийское искусство сложное, каноническое, но мастера претворяют её в жизнь в своём стиле. Буддийская тематика народным мастерам близка и очень популярна. Мастера изображают Будду, буддийскую атрибутику, портреты лам, лотосы и др. В декоративно-прикладном искусстве используется много буддийских символов, орнаментов, – рассказывает Саржана Эрдынеева, экспозиционер выставки. – Например, Бадма-Доржо Тыкшеев – беспалый скульптор. Меня восхитила его скульптура «Хии морин», такая тонкая работа, тончайшая резьба! Языки пламени сделаны в размер игольного ушка. Эржен Буинова представила новые работы – аппликативную танка. Мастер возрождает уже практически забытый жанр «буддийская аппликативная танка». Она сама освоила технику методом проб и ошибок. В технике танка она создаёт благородные по колориту панно.



Также из Хоринского района приняли участие такие мастера, как Сэсэгма Гунтыпова, Евгений Попов, Людмила Ринчинова, из Закаменского района: Андрей Гармажапов, Саян Гомбоев, Владислав Соктоев, Инна Нимаева.



Прибыли на выставку мастера из Кижингинского райна: Екатерина Цыренова, Дарима Намдакова, Сурена Намдакова, Арюна Лодоева, из Тункинского района: Владимир Убашеев, из Улан-Удэ: Эдуард Павлов, Ираида Асхаева.





