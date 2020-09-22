Сельхозучасток в Бурятии зарос травой и деревьями

Собственнику направлено предостережение



Государственный инспектор управления Россельхознадзора во время рейдового осмотра земельного участка площадью 2,5 га, расположенного в Кабанском районе Бурятии, выявил нарушение. Земля находится в собственности гражданина РФ.



В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение: земля заросла деревьями и кустарниками.



Кроме того, земельный участок находится в непосредственной близости с лесным массивом, а владелец не соблюдает правила противопожарного режима.



По закону, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.



Должностным лицом собственнику надела направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона, сообщили в пресс-службе управления.

