Собственнику направлено предостережение
Государственный инспектор управления Россельхознадзора во время рейдового осмотра земельного участка площадью 2,5 га, расположенного в Кабанском районе Бурятии, выявил нарушение. Земля находится в собственности гражданина РФ.
В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение: земля заросла деревьями и кустарниками.
Кроме того, земельный участок находится в непосредственной близости с лесным массивом, а владелец не соблюдает правила противопожарного режима.
По закону, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.
Должностным лицом собственнику надела направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона, сообщили в пресс-службе управления.
Сельхозучасток в Бурятии зарос травой и деревьями
Общество, Фото:
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