Жительницу Бурятии наказали за «пьяную» езду

Женщину дважды поймали нетрезвой за рулём



41-летняя жительница Хоринского района Бурятии признана виновной в управлении автомобилем в нетрезвом виде.



В суде установлено, что, будучи привлечённой к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре 2019 года женщина вновь села за руль в состоянии опьянения и совершила дорожно-транспортное происшествие.



Женщине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

