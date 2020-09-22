Женщину дважды поймали нетрезвой за рулём
41-летняя жительница Хоринского района Бурятии признана виновной в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В суде установлено, что, будучи привлечённой к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре 2019 года женщина вновь села за руль в состоянии опьянения и совершила дорожно-транспортное происшествие.
Женщине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительницу Бурятии наказали за «пьяную» езду
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