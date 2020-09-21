В Бурятии открылся единственный в мире дворец Будды Ваджрадхары

Официальное открытие дворца Ваджрадхары и 9 ступ прошло накануне, 20 сентября. Утром главе буддистов России поднесли мандалу. Позже здесь выступили артисты.

В субботу, 19 сентября, в Иволгинском районе Бурятии близ села Оронгой освятили новый, единственный в мире дворец Будды Ваджрадхары – Очирдара Бурханай Ордон. Также прошло освящение девяти ступ Янгажинского дацана.