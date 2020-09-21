В Бурятии открылся единственный в мире дворец Будды Ваджрадхары

В субботу, 19 сентября, в Иволгинском районе Бурятии близ села Оронгой освятили новый, единственный в мире дворец Будды Ваджрадхары – Очирдара Бурханай Ордон. Также прошло освящение девяти ступ Янгажинского дацана.
Большой праздничный хурал и обширное освящение «Дашинима Равнай» состоялись с 6 утра до 9 вечера под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Кроме этого, днём состоялся Жинсрэг хурал – подношение через огонь.
Официальное открытие дворца Ваджрадхары и 9 ступ прошло накануне, 20 сентября. Утром главе буддистов России поднесли мандалу. Позже здесь выступили артисты.
Прошли спортивные состязания: национальная бурятская борьба «бухэ барилдаан», конные скачки «мори урилдаан», стрельба из лука «сур харбаха», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган».
Строительство впечатляющего буддийского храма было начато в 2017 году. Строили храм всем миром – возводили его не только представители Сангхи, но и верующие.
- Люди приезжают организациями. Приезжают одноклассники, выпускники университета, бизнесмены, политики, пенсионеры, и все, кто может работать, пытаются внести свою лепту, - отмечали ранее в Сангхе.
Жители Бурятии трудились на строительстве семьями и большими родами.
Дворец Будды Ваджрадхары построен на месте разрушенного в начале 20 века Янгажинского дацана. Тот дацан был возведён в 1831 году. Он тесно связан с 12-м Пандидо Хамбо Ламой Даши-Доржо Итигэловым, где он был ширээтэ-ламой (настоятелем) с 1904-го по 1911-й год. Во время русско-японской войны Даши-Доржо Итигэлов, перед отправкой на фронт благословил 300 казаков, и все они вернулись живыми.
При его поддержке и помощи были возведены дуганы Чойра, Дэважин, Майдар. Итигэлов пожертвовал на строительство всё своё состояние — около 15 тысяч рублей. Положив начало строительству, он собрал значительную сумму и от сельчан.
На территории Янгажинского дацана летом 1927 года Даши-Доржо Итигэлов принял решение уйти из этого мира, чтобы вновь вернуться к верующим через 75 лет. Хамбо Лама собрал учеников и велел им читать специальную молитву для умерших. Ученики не стали читать её при живом Учителе, тогда Хамбо Лама начал сам. Его последователи подхватили, и под общую молитву Итигэлов ушёл в нирвану. Сейчас его нетленное тело хранится в Иволгинском дацане.
В 1938 году во время сталинских гонений на религию Янгажинский дацан был закрыт и фактически разрушен. Многие ламы были репрессированы. Дуганы и сумэ были разобраны. В 1940 году жилые дома бывшего дацана были переданы в распоряжение Иволгинского исполкома. Возрождать его начали в 2017 году.