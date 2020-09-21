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В Улан-Удэ анонсировали концерт рэпера из Бурятии Хаски

В Улан-Удэ анонсировали концерт рэпера из Бурятии Хаски
Общество, 
Мероприятие назначено на 5 ноября

В Улан-Удэ пройдёт концерт рэпера из Бурятии Хаски. Судя по анонсу, планируется, что концерт состоится 5 ноября в одном из ночных клубов столицы Бурятии.

- Всероссийский тур Хаски – долгожданное событие, для реализации которого потребовалось много ресурсов и творческого опыта. Артист официально готов презентовать новый альбом в крупнейшем путешествии, состоящим из 31 города! Уже это осенью Хаски представит обновлённое концертное шоу для жителей России — от Владивостока до Москвы. Следующий тур артиста — квинтэссенция накопившейся творческой энергии вкупе с нескончаемой концертной энергией, которую Хаски готов передать каждому слушателю на каждом шоу предстоящего концертного путешествия. Презентация нового альбома и изящное концертное шоу — старт будет положен уже в ноябре, - отмечают организаторы в Сети.

Продолжительность концерта (16+) – 1-1,5 часа.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) анонсировал выход своего нового альбома: «Леди и джентльмены! Хочу вам сообщить, что мой новый альбом выйдет в ночь с 24 на 25 сентября. Спасибо». Название альбома пока неизвестно, среди вариантов - «4ПМП» и «Хошхоног».

Отметим, пока в республике действует запрет на массовые мероприятия. На утро 21 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 6408, из них по Улан-Удэ – 3769. За сутки коронавирус выявили ещё у 66 человек.

До сих закрыты кинотеатры и ночные клубы.


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