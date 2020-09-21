По Ангарску бегал верблюд

Видео появилось в паблике Подслушано Ангарск. Пользователи пишут: «Теперь я видел всё», «Опять шаманы чуть заживо не сожгли», «Так и могут и тигры с медведями убежать».





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Сегодня, 21 сентября жители Ангарска запечатлели удивительное зрелище – бегавшего по городу верблюда. За ним на верёвке тянулась шина.«Вести-Иркутск» сообщают, что верблюд принадлежит передвижному цирку, который застрял в Ангарске из-за пандемии. Верблюд по кличке Талыш сбежал с пастбища, но его уже поймали.