По Ангарску бегал верблюд

Верблюд сбежал и отправился гулять по улицам
Сегодня, 21 сентября жители Ангарска запечатлели удивительное зрелище – бегавшего по городу верблюда. За ним на верёвке тянулась шина.
Видео появилось в паблике Подслушано Ангарск. Пользователи пишут: «Теперь я видел всё», «Опять шаманы чуть заживо не сожгли», «Так и могут и тигры с медведями убежать».
«Вести-Иркутск» сообщают, что верблюд принадлежит передвижному цирку, который застрял в Ангарске из-за пандемии. Верблюд по кличке Талыш сбежал с пастбища, но его уже поймали.
На Кругобайкальской железной дороге завершились работы по устранению последствий камнепада
За день блогер Max Trawor побывал в двух дацанах и потаксовал
Роман Троценко стал вторым на дистанции 800 метров
Мероприятие назначено на 5 ноября
Верблюд сбежал и отправился гулять по улицам
В Бурятии перепись стартует уже в январе с труднодоступных мест
Учащиеся присоединились к проекту «Экозабота»
Сотрудники нацпарка отмечают, что мусора становится меньше
Всего выздоровели более 16 тысяч человек
Увидеть космическую станцию над Улан-Удэ можно будет несколько раз за вечер
Чемпионат на днях стартует в Казани
Воду можно будет набрать только при наличии чипа
Состоялось 106 родов
На их строительство выделены деньги из федерального бюджета
Батареи во всех домах заработают на этой неделе