Соревнования проводятся без зрителей
Во вторник, 22 сентября, в Иркутске стартует чемпионат Сибирского федерального округа по боулингу. Соревнования пройдут с 12:00 в боулинг-центре «7 Миля».
Чемпионат проводится в четырёх дисциплинах: личные, парные и командные соревнования (в команде три человека) среди мужчин и женщин, а также парные соревнования среди смешанных команд.
Соревноваться спортсмены будут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу
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