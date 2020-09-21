Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу

Соревнования проводятся без зрителей



Во вторник, 22 сентября, в Иркутске стартует чемпионат Сибирского федерального округа по боулингу. Соревнования пройдут с 12:00 в боулинг-центре «7 Миля».



Чемпионат проводится в четырёх дисциплинах: личные, парные и командные соревнования (в команде три человека) среди мужчин и женщин, а также парные соревнования среди смешанных команд.



Соревноваться спортсмены будут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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