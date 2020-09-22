Существенных осадков в столице Бурятии не обещают
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие, по северу умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Утром при прояснении туманы. Ветер северный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1+6 тепла, местами 0-5 мороза, днём +13+18, местами до +7 градусов.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура ночью +1+3, днём +13+15 градусов.
В Улан-Удэ до +15 градусов
Общество, Фото:
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Общество, 22.09.2020
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