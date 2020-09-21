На Кругобайкальской железной дороге завершились работы по устранению последствий камнепада
С 21 сентября в Иркутской области поезда по Кругобайкальской железной дороге начали курсировать в соответствии с действующим расписанием. Движение открыто для пассажирских, туристических и хозяйственных поездов.
На железной дороге проведены работы по устранению последствий камнепада, который произошёл на 78 км участка Порт Байкал – Уланово из-за обильных осадков 14 сентября. Была привлечена тяжёлая техника, дополнительные бригады специалистов службы пути. Всего было убрано свыше 700 кубических метров горной породы.
Помимо этого, в течение 5 дней обследованы и укреплены потенциально опасные скальные места на нескольких участках Кругобайкальской железной дороги. Решение о возобновлении движения принято после подтверждения того, что скально-обвальные участки не представляют опасности для движения поездов, сообщает пресс-служба ВСЖД.
На Байкале возобновилось движение поездов по КБЖД
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