Школьники Иркутской области займутся сбором батареек

Учащиеся присоединились к проекту «Экозабота»



Школы Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского примут участие в проекте ОНФ «Экозабота». После регистрации в проекте и заключения безвозмездного договора на вывоз и утилизацию на сайте batteryshare.ru они смогут получить специализированные контейнеры и начать сбор батареек.



- Мы очень рады, что наша инициатива нашла широкий отклик у педагогов и школьников. Мы постарались выстроить систему таким образом, чтобы школы несли минимальную организационную нагрузку, а ученики смогли не только внести свой личный вклад в сохранение природы, сдавая батарейки на переработку, но и получить знания в доступной и увлекательной форме. Также хочу отметить, что участие в проекте для школ абсолютно бесплатно, поскольку изготовление контейнеров, вывоз и утилизация батареек финансируется партнёрами проекта в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителя. На сегодняшний день почти 3000 школ из 17 регионов присоединились к «Экозаботе». Что касается образовательной части проекта, то здесь география вообще не ограничена, – комментирует инициатор проекта, эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган.



Проект «Экозабота» был запущен ОНФ 5 июня в День всемирной охраны окружающей среды и День эколога, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

