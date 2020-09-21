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Школьники Иркутской области займутся сбором батареек

Школьники Иркутской области займутся сбором батареек
Общество,  Фото:pixabay.com
Учащиеся присоединились к проекту «Экозабота»

Школы Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского примут участие в проекте ОНФ «Экозабота». После регистрации в проекте и заключения безвозмездного договора на вывоз и утилизацию на сайте batteryshare.ru они смогут получить специализированные контейнеры и начать сбор батареек.

- Мы очень рады, что наша инициатива нашла широкий отклик у педагогов и школьников. Мы постарались выстроить систему таким образом, чтобы школы несли минимальную организационную нагрузку, а ученики смогли не только внести свой личный вклад в сохранение природы, сдавая батарейки на переработку, но и получить знания в доступной и увлекательной форме. Также хочу отметить, что участие в проекте для школ абсолютно бесплатно, поскольку изготовление контейнеров, вывоз и утилизация батареек финансируется партнёрами проекта в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителя. На сегодняшний день почти 3000 школ из 17 регионов присоединились к «Экозаботе». Что касается образовательной части проекта, то здесь география вообще не ограничена, – комментирует инициатор проекта, эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган.

Проект «Экозабота» был запущен ОНФ 5 июня в День всемирной охраны окружающей среды и День эколога, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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