В Иркутске пройдёт межрегиональная православная выставка-ярмарка

«Православная Русь» состоится в юбилейный десятый раз
Со 2 по 8 октября в Иркутске по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана пройдёт X церковно-общественная выставка «Православная Русь». Экспозиция в «Сибэкспоцентре» объединит более 100 светских и церковных организаций со всех концов России и зарубежных стран: это монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью. Также в экспозиции будет представлено многоплановое служение Иркутской митрополии, десятков епархий, храмов и монастырей.
Для поклонения верующих будет принесена икона и мощевик с частицей мощей Святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского, чудотворца, небесного покровителя Дальнего Востока России. На стендах монастырей насельники расскажут о святынях и подвижниках своих родных мест, посетители смогут побеседовать с клириками Иркутских храмов, задать волнующие вопросы и получить совет на стенде Иркутской епархии, в рамках акции «Задайте вопрос священнику».
Мероприятие предоставит не только возможность познакомиться с православным искусством, литературой, бытом, но и приобрести товары, привезённые экспонентами: церковную утварь, книги, иконы, ювелирные и художественные изделия, облачения и светскую одежду, керамику, сувениры и монастырские рукоделия, а также мёд, лекарственные травы, традиционные русские сладости и другие натуральные продукты из монастырских, фермерских и крестьянских хозяйств.
2 октября в 11:00 состоится церемония официального открытия и молебен на начало нового и благого дела. Выставка работает с 10:00 до 19:00. Вход свободный. Об этом сообщает управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
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