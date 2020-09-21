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В Иркутской области за сутки от коронавируса вылечились шесть человек

В Иркутской области за сутки от коронавируса вылечились шесть человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего выздоровели более 16 тысяч человек

На утро 21 сентября в Иркутской области зарегистрировано 18 484 случая заболевания коронавирусом, за сутки выявили 75 больных. Госпитализировано 767, в том числе 15 за последние сутки, на амбулаторном лечении 1070 пациентов.

Выздоровело 16 345, в том числе шестеро за последние сутки.

Умерло 215 человек, трое из которых скончались накануне, сообщили в региональном оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 6408 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5223 человека, умерло 67 человек. Проходят лечение в стационарах республики 480 больных. На амбулаторном лечении находятся 638 пациентов.
коронавирус
 
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