Улан-удэнцы смогут наблюдать за МКС невооружённым глазом

7 октября – 19:21.

В среднем МКС в вечернем небе Улан-Удэ можно будет наблюдать от двух до семи минут.





heavens-above.com





На данный момент на Международной космической станции находится три человека. Это космонавт, уроженец Иркутска Анатолий Иванишин, инженер Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. В космосе они с 9 апреля, проведут там 196 суток.

В России начинается очередной сезон видимости пролётов Международной космической станции. Очевидцами этого явления могут стать и жители Улан-Удэ. МКС невооружённым глазом можно будет наблюдать с сегодняшнего дня, 21 сентября, по 7 октября.- Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. А её блеск может достигать -4 звездной величины (для сравнения — как планета Венера), - сообщили представители «Роскосмоса».Первый пролёт в Улан-Удэ будет виденв 20:43.– 19:55 и 21:32.– 20:45.– 19:57 и 21:34.– 19:10 и 20:46.– 19:59 и 21:36.– 19:12 и 20:48.– 20:01 и 21:38.– 19:13 и 20:50.– 20:03 и 21:40.– 19:15 и 20:52.– 20:05.– 19:17 и 20:55.– 20:07.– 19:19.