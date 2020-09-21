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Улан-удэнцы смогут наблюдать за МКС невооружённым глазом

Улан-удэнцы смогут наблюдать за МКС невооружённым глазом
Общество,  Фото:pixabay.com
Увидеть космическую станцию над Улан-Удэ можно будет несколько раз за вечер

В России начинается очередной сезон видимости пролётов Международной космической станции. Очевидцами этого явления могут стать и жители Улан-Удэ. МКС невооружённым глазом можно будет наблюдать с сегодняшнего дня, 21 сентября, по 7 октября.

- Станцию будет видно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут. А её блеск может достигать -4 звездной величины (для сравнения — как планета Венера), - сообщили представители «Роскосмоса».

Первый пролёт в Улан-Удэ будет виден сегодня в 20:43.
22 сентября – 19:55 и 21:32.
23 сентября – 20:45.
24 сентября – 19:57 и 21:34.
25 сентября – 19:10 и 20:46.
26 сентября – 19:59 и 21:36.
27 сентября – 19:12 и 20:48.
28 сентября – 20:01 и 21:38.
29 сентября – 19:13 и 20:50.
30 сентября – 20:03 и 21:40.
1 октября – 19:15 и 20:52.
2 октября – 20:05.
3 октября – 19:17 и 20:55.
4 октября – 20:07.
5 октября – 19:19.
7 октября – 19:21.

В среднем МКС в вечернем небе Улан-Удэ можно будет наблюдать от двух до семи минут.

heavens-above.com

На данный момент на Международной космической станции находится три человека. Это космонавт, уроженец Иркутска Анатолий Иванишин, инженер Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. В космосе они с 9 апреля, проведут там 196 суток.



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