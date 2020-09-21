Произведение Лудуба Очирова исполнили в Московском доме композиторов

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

В Москве прошёл гала-концерт победителей международного конкурса композиторов и аранжировщиков



20 сентября в Московском доме композиторов состоялись церемония награждения и гала-концерт победителей VII международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени И.Дунаевского.



В торжественном событии принял участие музыкант и композитор из Бурятии Лудуб Очиров. Напомним, что Лудуб стал лауреатом I степени в конкурсной номинации «Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл» в категории «Юные композиторы». Он представил вокальный цикл «Времена года» на стихи Туяны Лыгденовой.



На гала-концерте в Москве сочинение Лудуба исполнили студентки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского: вокальную партию – выпускница колледжа искусств имени П.И. Чайковского 2016 года, молодая певица Жаргал Цырендагбаева; партию рояля – выпускница ДШИ имени Ямпилова при колледже искусств Карина Тумурова. Сам композитор, являющийся студентом 3 курса специальности «Теория музыки» колледжа искусств, исполнил партию морин-хуура. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.



