На Левом берегу Улан-Удэ появятся «умные» водоколонки

Воду можно будет набрать только при наличии чипа



В частном секторе Левобережья установят 30 новых автоматизированных водоразборных колонок для розлива питьевой воды к началу следующего лета, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Работает «умная» колонка просто. Достаточно приложить чип, чтобы вода полилась. Остановить движение воды можно повторным приложением чипа. Тариф на воду составляет 22,5 рубля за кубометр воды.



Горожане заключают договор, вносят авансовый платёж и по чипу набирают нужный объём воды. Теперь помыть машину, набрать бесплатно воду случайному человеку не удастся.



На улице Мелиораторов в микрорайоне Солдатский такой колонкой пользуются больше года.

