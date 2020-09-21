В Бурятии состоится слёт юных туристов и патриотов

Туристско-патриотический слёт «По стопам дедов» проведут в режиме онлайн
26 сентября в Бурятии состоится туристско-патриотический слёт «По стопам дедов», посвящённый Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Всемирному дню туризма. Мероприятие проводится в онлайн-формате.
Слёт проводится по двум возрастным группам: 10-14 лет и 15-18 лет. Команды участников состоят из четырёх человек. Среди этапов мероприятия: визитная карточка; туристическая викторина; оказание доврачебной помощи; конкурс краеведов; флешмоб на улице «Повтори движения»; краткий рассказ о памятнике, посвящённом Великой Отечественной на бурятском языке; акция «Найди меня в сети».
Для участие в слёте необходимо до 24 сентября отправить именную заявку на электронную почту sahiltar@rambler.ru и видеоролик «Визитная карточка». Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.
Возрастное ограничение 6+
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