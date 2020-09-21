В Бурятии состоится слёт юных туристов и патриотов

Туристско-патриотический слёт «По стопам дедов» проведут в режиме онлайн



26 сентября в Бурятии состоится туристско-патриотический слёт «По стопам дедов», посвящённый Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Всемирному дню туризма. Мероприятие проводится в онлайн-формате.



Слёт проводится по двум возрастным группам: 10-14 лет и 15-18 лет. Команды участников состоят из четырёх человек. Среди этапов мероприятия: визитная карточка; туристическая викторина; оказание доврачебной помощи; конкурс краеведов; флешмоб на улице «Повтори движения»; краткий рассказ о памятнике, посвящённом Великой Отечественной на бурятском языке; акция «Найди меня в сети».



Для участие в слёте необходимо до 24 сентября отправить именную заявку на электронную почту sahiltar@rambler.ru и видеоролик «Визитная карточка». Об этом сообщает федерация спортивного туризма РБ.



Возрастное ограничение 6+

