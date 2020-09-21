Цыбик Максаров победил в турнире по национальной калмыцкой борьбе
19 сентября в Элисте состоялся бойцовский турнир Fight Night Global 97, посвящённый 100-летию Республики Калмыкия и 155-летию города. В рамках фестиваля единоборств состоялись 8 поединков по правилам смешанных единоборств, а также гран-при по национальной калмыцкой борьбе «Бөк бәрлдән» с участием сильнейших атлетов мира.
В 2 поединках бойцовского вечера приняли участие представители Бурятии: Баир Асалханов и Алексей Аранзаев. По результатам турнира Алексей Аранзаев победил Давида Василевича техническим нокаутом, а Баир Асалханов уступил Морису Болеяну, сообщает пресс-служба Fight Night Global.
В гран-при Бурятию представил главный тренер сборной команды Бурятии по борьбе Цыбик Максаров. За победу с ним боролись Санджи Каруев из Калмыкии, Сурен Мэндхуу из Монголии и Айдаш Сан Хоо из Тывы. В финале борьбы на поясах Цыбик Максаров одолел представителя Калмыкии и выиграл денежный сертификат на 100 тысяч рублей.
Бурятский тренер взял гран-при по борьбе в Калмыкии
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