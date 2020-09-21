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Дома в Улан-Удэ подключают к теплу

Дома в Улан-Удэ подключают к теплу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Батареи во всех домах заработают на этой неделе

В Улан-Удэ продолжается подключение потребителей к теплу. В настоящее время к теплу подключены 1179 из 2158 многоквартирных домов (54%), а также 205 объектов социальной сферы из 216. До 25 сентября планируется подключить всех потребителей, сообщил начальник отдела коммунального комплекса комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Скакалин.

– Процент выполнения по объектам капитального ремонта составляет 100 %. Выполнена перекладка 58 участков тепловых сетей, общей протяжённостью 14 км. Также выполнен капитальный ремонт пяти котлов на котельных «Юго-Западная», «Заречный», «Забайкальский», «Загорск» и республиканского психоневрологического диспансера, – сообщил он.

Впервые в этом году по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова были созданы комиссии по проверке потребителей и теплоснабжающих организаций к отопительному сезону.

– Разница состоит в том, что в предыдущем году это была одна единая комиссия, которая занималась проверкой и потребителей, и теплоснабжающих организаций. В этом году эта комиссия разделена. Есть комиссия по проверке теплоснабжающих организаций, социальных объектов и многоквартирных жилых домов, – отметил Дмитрий Скакалин.

Комиссия по оценке готовности проверила все 33 муниципальные котельные. Они готовы к отопительному сезону, неснижаемый нормативный запас угля сформирован.

Кроме того, специалисты проверили весь жилищный фонд – 2158 многоквартирных дома. Осмотрен каждый многоквартирный дом, проверены: тепловой контур, состояние запорной арматуры элеваторных узлов, наличие тепловой изоляции и т.д.

– К отопительному сезону подготовлены 2109 жилых домов из 2158 домов (98%). Остаются не подготовленными 49 жилых дома. До 25 сентября из этих 49 домов 32 дома получат паспорта готовности. Работы завершены, замечания устраняются. По оставшимся домам ведется работа. Это дома, на которых завершается капитальный ремонт. Там срок до 30 сентября. Есть дома с непосредственной формой управления, где есть определённые сложности. Работы ведутся, до 1 октября дома будут подключены, – сообщил начальник отдела коммунального комплекса комитета городского хозяйства.


По информации администрации Улан-Удэ


отопительный сезон
 
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