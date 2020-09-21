В Улан-Удэ провели учения по приходу «большой воды»

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Учения добровольцев прошли на левом берегу Селенги



18-19 сентября на острове Комсомольский в Улан-Удэ прошли учения добровольцев по отработке сценария в случае подтопления низменных участков местности. Местом проведения был выбран район левого берега реки Селенги, неподалёку от СНТ «Черемушки», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Проведение учений стало возможным благодаря субсидии от МЧС России. Грант в 1 млн 300 тысяч рублей получила автономная некоммерческая организация «Добровольческий корпус Байкала», выступившая инициатором данных учений.



На полученные средства было приобретено всё необходимое снаряжение. Преподавателями из федерального центра пригласили профильных специалистов, неоднократно принимавших участие в масштабных операциях в зоне действия ЧС. На острове Комсомольский был разбит штаб по ликвидации подтопления, куда прибыли студенты-волонтёры.



В ходе практических занятий ребята примерили на себя роль спасателя. Им удалось поработать с мотопомпой, научиться правильно доставать пострадавшего из воды, а главное, получить бесценные советы от профессиональных спасателей.



Кроме того, на месте лагеря был развёрнут передвижной пункт управления, из которого была налажена связь со старшим оперативным дежурным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.



Оценить масштабы учений на место прибыл начальник Главного управления МЧС России по Бурятии генерал-майор внутренней службы Александр Марков.



- Можно с уверенностью сказать, что сегодня добровольчество является одним из передовых направлений не только на Дальнем Востоке, но и в целом в России, - отметил Александр Марков. - Это важное мероприятие, которое в дальнейшем поспособствует более качественному оказанию помощи населению при различных ситуациях, в том числе при наводнениях.



В ходе учений были отработаны несколько этапов складывающейся обстановки. Сначала участники производили оповещение населения о приближающейся «большой воде», после помогали жителям покинуть опасную зону, далее отрабатывали доставку продовольствия тем, кто остался в своих домах. Завершающими этапами стала откачка воды с затопленных участков и расчистка дорог для восстановления автомобильного сообщения.





