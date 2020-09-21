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В Улан-Удэ планируют развивать исторический центр

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ состоялась стратегическая сессия в рамках марафона городских изменений «Урбант Спринт»

На одной площадке встретились федеральные эксперты, городские активисты и представители бизнеса и власти, чтобы обсудить вопросы развития исторического центра города, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Важность мероприятия отметил мэр города Игорь Шутенков.

- «Урбант Спринт» - новый проект акселерационной программы «100 городских лидеров». В нем принимают участие наши урбанисты, архитекторы, которые поработали с экспертами Агентства стратегических инициатив, - рассказал мэр. - Мы хотим «оживить» исторические кварталы, включить их в социально-экономическую жизнь города.

Федеральные эксперты делились мнением на что стоит обратить внимание в вопросе развития Улан-Удэ в целом. Один из них Сергей Маяренков, руководитель Сибирской лаборатории урбанистики, наставник «100 городских лидеров» считает, что в Улан-Удэ много интересных и уникальных элементов.

- Ваше современное искусство выходит на мировой уровень: художники, скульпторы, современная керамика. Можно на базе этого разворачивать уникальную среду и можно ставить задачу – как сделать такой город, который будет интересен не только улан-удэнцам, но и всему миру.

Также на стратегической сессии затронули вопрос эффективного взаимодействия власти и бизнеса. Участники отметили, что в создании крупных проектов, помощь необходима в вопросах создания инфраструктуры, в частности, дорог и инженерных сетей. Сергей Маяренков привел в пример иркутский «130 квартал», разработчиком которого он является.

- Как только вы создадите такой проект, который по масштабу соответствует интересам крупного бизнеса и способен подтянуть много чего хорошего для города, то бизнес включится сам и ему никакая помощь уже будет не нужна, - говорит Сергей Маяренков. – Вопрос в том, сумеет ли Улан-Удэ придумать такую функцию исторического центра, где он будет интересен горожанам, иностранному туристу, местной промышленности и местной элите. Приведу в пример наш 130-й квартал в Иркутске – довольно крупный проект, который создал 2 тыс рабочих мест, имеет оборот в 9 млрд рублей и 1 млрд налогов в бюджеты всех уровней.

Один из вопросов, рассматриваемых на встрече, стало обсуждение проекта «Историческая Соборная».

- В Улан-Удэ нужно подтянуть туристическую составляющую, - говорит Роман Золин, эксперт по территориальному маркетингу, наставник «100 городских лидеров». - Историческая Соборная, которая фактически является одной из первых улиц города, никак не включена в туристский маршрут. Главная задача в развитии городского центра – как сделать так, чтобы исторический центр стал продуктом, который можно продавать целевой аудитории.

О планах по развитию центральной части города и необходимости идей и предложений от профессионального сообщества рассказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский:

- У нас большие планы по развитию центральной части города Улан-Удэ. Мы ведём подготовку и начинаем детальный проект планировки его центральной части. Сейчас мы находимся в начале пути и благодарны за поддержку федеральных экспертов, оказанную нашему городу – сейчас нам нужны мнения и предложения. Мы примем все замечания и советы и в итоге должны создать хорошие условия для работы инвесторов.

Участники стратегической сессии составили дорожную карту по дальнейшему взаимодействию.
администрацияУУ благоустройство туризм
 
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