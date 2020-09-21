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Семьи с детьми в Бурятии получили более 5 млрд из-за коронавируса

Семьи с детьми в Бурятии получили более 5 млрд из-за коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тех, кто не успел получить 5 и 10 тысяч рублей, просят поторопиться

Более 5 млрд рублей было перечислено семьям с детьми в Бурятии в качестве поддержки в период коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Бурятии.

С апреля, согласно указам президента, ведутся выплаты семьям с детьми 5 и 10 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей с апреля по июнь в республике получили более 40 тысяч семей на детей в возрасте до 3 лет. Единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет на сегодня получили более 133 тысяч семей.

Прием заявлений на выплаты, для тех, кто ещё не обращался, заканчивается 30 сентября.

- Семьям с детьми, имеющим право на выплаты в связи с пандемией, но ещё не обращавшиеся за их получением, нужно до конца сентября подать заявление 5 тысяч и 10 тысяч рублей. 30 сентября приём заявлений закончится – сообщил управляющий Отделением ПФР по Бурятии Климентий Шомоев.

Право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до 3-х лет, рождённых в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года.

Подать заявление можно через портал государственных услуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, а также в офисах МФЦ или клиентских службах ПФР (приём по предварительной записи).

Обратиться за выплатой может любой из родителей, воспитывающий ребёнка. При наличии права на материнский капитал заявление могут подать только владельцы сертификата.

В заявлении необходимо указать реквизиты счёта, принадлежащие именно заявителю. В соответствии с указом президента, таким семьям в беззаявительном порядке будет произведена также дополнительная выплата 10 тыс. рублей.

Семьи, в которых детям 3 года исполняется в период с 1 июля по 30 сентября, тоже могут получить единовременную выплату 10 тысяч рублей от 3 до 16 лет. При этом заявления на выплату можно подать не раньше месяца, в котором ребенку исполнится 3 года.
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