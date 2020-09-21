 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

В Бурятии сняли клип «Гимн буддистов»

В Бурятии сняли клип «Гимн буддистов»
Общество, 
В клипе представлены природные красоты Бурятии, дацаны и субурганы

В Бурятии представили клип на песню на бурятском языке «Гимн буддистов». В шестиминутном ролике песню исполнили вокалисты Виктор Раднаев, Сарантуя Жалцанова, Чингис и Ирина Пурбуевы, Ольга Шарапова, а также детский хор буддийского центра «Зелёная Тара». На скрипке сыграл Феликс Лахути, на морин-хууре Нацагдорж Нямдорж.

Слова и музыка композиции принадлежат Шолбан Ооржак, перевод на бурятский сделал Николай Бадмаринчинов.

В песне говорится о свете учения Будды. В клипе представлены природные красоты Бурятии, дацаны и субурганы, а также изображение Будды Шакьямуни высотой в 33 метра, высеченное на скале Баян-Хонгор в Хоринском районе.


В конце ролика приводится видеозапись, на которой Далай-лама XIV говорит следующее: «Пока существует пространство, пока чувствующие существа страдают и остаются в Сансаре, я остаюсь с ними, чтобы служить им, и в этом смысл моей жизни».

Отрывок из текста композиции на русском языке:

«Когда Будда дарит свет Ученья,
Омраченья постепенно исчезают,
Тогда в сердце Бодхичитта породится,
Ваджрадхаре, солнцу Дхармы, поклонимся.
Чже Цонкапа с нами пребывает,
Всем живущим он меч мудрости вручает,
Зло неведенья, страданья пресекает.
Воплощенью Манджушри мы поклонимся!»


клип буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Семьи с детьми в Бурятии получили более 5 млрд из-за коронавируса
Семьи с детьми в Бурятии получили более 5 млрд из-за коронавируса
Общество, 21.09.2020
Тех, кто не успел получить 5 и 10 тысяч рублей, просят поторопиться
В Бурятии сняли клип «Гимн буддистов»
В Бурятии сняли клип «Гимн буддистов»
Общество, 21.09.2020
В клипе представлены природные красоты Бурятии, дацаны и субурганы
Спасённому в Бурятии соколу нужна операция на крыле
Спасённому в Бурятии соколу нужна операция на крыле
Общество, 21.09.2020
Птицу с повреждённым крылом нашли жители Танхоя
Представитель Бурятии стал лесником года
Представитель Бурятии стал лесником года
Общество, 21.09.2020
Сергей Седельников выиграл во всероссийском фотоконкурсе
В Иркутскую зоогалерею отдали сибирского углозуба
В Иркутскую зоогалерею отдали сибирского углозуба
Общество, 21.09.2020
Амфибию спасли на месте будущего гаража
Имя ветерана из Бурятии – на первом в России мемориале энергетикам-героям войны
Имя ветерана из Бурятии – на первом в России мемориале энергетикам-героям войны
Общество, 21.09.2020
В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны
Шахматистка из Аги выиграла первенство Европы
Шахматистка из Аги выиграла первенство Европы
Общество, 21.09.2020
Она одержала победу в группе девочек до 12 лет
В Улан-Удэ пройдёт эко-квест
В Улан-Удэ пройдёт эко-квест
Общество, 21.09.2020
Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные подарки
В Бурятии назвали самые опасные дороги в школы
В Бурятии назвали самые опасные дороги в школы
Общество, 21.09.2020
Недостатки обнаружили возле школы в Тапхаре и у одной из улан-удэнских школ
Уроженцу Бурятии вручили медаль «Анна Ахматова – 130 лет»
Уроженцу Бурятии вручили медаль «Анна Ахматова – 130 лет»
Общество, 21.09.2020
Награда вручается писателям и поэтам за вклад в развитие современной русской литературы
В Иркутске назвали причины 10-балльных пробок
В Иркутске назвали причины 10-балльных пробок
Общество, 21.09.2020
«Для людей делают не ремонт, а полосу препятствий», - высказался мэр
Ушёл из жизни член федерации шашек Бурятии Владимир Талханов
Ушёл из жизни член федерации шашек Бурятии Владимир Талханов
Общество, 21.09.2020
Он внёс большой вклад в развитие шашек Бурятии
Михаил Асташов из Бурятии стал дважды чемпионом России по велоспорту
Михаил Асташов из Бурятии стал дважды чемпионом России по велоспорту
Общество, 21.09.2020
В одной из гонок Михаил Асташов обновил рекорд России в своём классе
Дело поджигателя школы Улан-Удэ передано в суд
Дело поджигателя школы Улан-Удэ передано в суд
Общество, 21.09.2020
Прокуратура утвердила обвинительное заключение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^