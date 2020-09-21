В Бурятии сняли клип «Гимн буддистов»

В Бурятии представили клип на песню на бурятском языке «Гимн буддистов». В шестиминутном ролике песню исполнили вокалисты Виктор Раднаев, Сарантуя Жалцанова, Чингис и Ирина Пурбуевы, Ольга Шарапова, а также детский хор буддийского центра «Зелёная Тара». На скрипке сыграл Феликс Лахути, на морин-хууре Нацагдорж Нямдорж.
Слова и музыка композиции принадлежат Шолбан Ооржак, перевод на бурятский сделал Николай Бадмаринчинов.
В песне говорится о свете учения Будды. В клипе представлены природные красоты Бурятии, дацаны и субурганы, а также изображение Будды Шакьямуни высотой в 33 метра, высеченное на скале Баян-Хонгор в Хоринском районе.
В конце ролика приводится видеозапись, на которой Далай-лама XIV говорит следующее: «Пока существует пространство, пока чувствующие существа страдают и остаются в Сансаре, я остаюсь с ними, чтобы служить им, и в этом смысл моей жизни».
Отрывок из текста композиции на русском языке:
«Когда Будда дарит свет Ученья,
Омраченья постепенно исчезают,
Тогда в сердце Бодхичитта породится,
Ваджрадхаре, солнцу Дхармы, поклонимся.
Чже Цонкапа с нами пребывает,
Всем живущим он меч мудрости вручает,
Зло неведенья, страданья пресекает.
Воплощенью Манджушри мы поклонимся!»