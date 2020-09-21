В Бурятии сняли клип «Гимн буддистов»

В песне говорится о свете учения Будды. В клипе представлены природные красоты Бурятии, дацаны и субурганы, а также изображение Будды Шакьямуни высотой в 33 метра, высеченное на скале Баян-Хонгор в Хоринском районе.







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В Бурятии представили клип на песню на бурятском языке «Гимн буддистов». В шестиминутном ролике песню исполнили вокалисты Виктор Раднаев, Сарантуя Жалцанова, Чингис и Ирина Пурбуевы, Ольга Шарапова, а также детский хор буддийского центра «Зелёная Тара». На скрипке сыграл Феликс Лахути, на морин-хууре Нацагдорж Нямдорж.Слова и музыка композиции принадлежат Шолбан Ооржак, перевод на бурятский сделал Николай Бадмаринчинов.В конце ролика приводится видеозапись, на которой Далай-лама XIV говорит следующее: «Пока существует пространство, пока чувствующие существа страдают и остаются в Сансаре, я остаюсь с ними, чтобы служить им, и в этом смысл моей жизни».Отрывок из текста композиции на русском языке:«Когда Будда дарит свет Ученья,Омраченья постепенно исчезают,Тогда в сердце Бодхичитта породится,Ваджрадхаре, солнцу Дхармы, поклонимся.Чже Цонкапа с нами пребывает,Всем живущим он меч мудрости вручает,Зло неведенья, страданья пресекает.Воплощенью Манджушри мы поклонимся!»