В Бурятии подвели итоги конкурса медицинских видеороликов

Мероприятие было приурочено ко Дню безопасности пациентов



18 сентября в Улан-Удэ состоялся круглый стол «Качество и безопасность медицинской деятельности – главный приоритет здравоохранения РБ». В мероприятии, приуроченном ко Дню безопасности пациентов, приняли участие руководители министерства здравоохранения Бурятии; федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РБ; Роспотребнадзора; ТФОМС; пациентских, общественных и медицинских организаций.



На совещании обсудили проблемы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности в деятельности медицинских организаций, а также взаимодействие пациентских сообществ с медицинскими организациями по обеспечению безопасности медицинской деятельности.



В завершении круглого стола были подведены итоги республиканского конкурса видеороликов среди медицинских организаций «День безопасности пациентов - 2020».



В номинации «Профилактика падений и пролежней» победили Бурятский республиканский онкологический диспансер и Бурятская республиканская станция переливания крови.



Номинацию «Лекарственная безопасность и хранение лекарственных средств» выиграли больница скорой медицинской помощи имени Ангапова и городская больница №5.



В номинации «Эпидемиологическая безопасность» лучшими признали городской перинатальный центр и детскую стоматологическую поликлинику.



Обладателями номинации «Спецприз» стали стоматологическая поликлиника №2 и Кяхтинский филиал «Байкальского базового медицинского колледжа».



Финалистов конкурса наградили дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба РЦМП.

