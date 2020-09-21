Мероприятие было приурочено ко Дню безопасности пациентов
18 сентября в Улан-Удэ состоялся круглый стол «Качество и безопасность медицинской деятельности – главный приоритет здравоохранения РБ». В мероприятии, приуроченном ко Дню безопасности пациентов, приняли участие руководители министерства здравоохранения Бурятии; федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РБ; Роспотребнадзора; ТФОМС; пациентских, общественных и медицинских организаций.
На совещании обсудили проблемы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности в деятельности медицинских организаций, а также взаимодействие пациентских сообществ с медицинскими организациями по обеспечению безопасности медицинской деятельности.
В завершении круглого стола были подведены итоги республиканского конкурса видеороликов среди медицинских организаций «День безопасности пациентов - 2020».
В номинации «Профилактика падений и пролежней» победили Бурятский республиканский онкологический диспансер и Бурятская республиканская станция переливания крови.
Номинацию «Лекарственная безопасность и хранение лекарственных средств» выиграли больница скорой медицинской помощи имени Ангапова и городская больница №5.
В номинации «Эпидемиологическая безопасность» лучшими признали городской перинатальный центр и детскую стоматологическую поликлинику.
Обладателями номинации «Спецприз» стали стоматологическая поликлиника №2 и Кяхтинский филиал «Байкальского базового медицинского колледжа».
Финалистов конкурса наградили дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба РЦМП.
В Бурятии подвели итоги конкурса медицинских видеороликов
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