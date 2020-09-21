Спасённому в Бурятии соколу нужна операция на крыле

Сотрудники организации пояснили в комментариях, что сопроводительное письмо, в случае обнаружение проверяющими органами краснокнижной птицы, позволит избежать ответственности за её изъятие из природы. Однако денег на содержание и лечение птицы никто не возместит.

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