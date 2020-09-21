Спасённому в Бурятии соколу нужна операция на крыле

Птицу с повреждённым крылом нашли жители Танхоя
Раненого сокола-сапсана привезли из Бурятии и оставили в Иркутской зоогалерее с сопроводительным письмом, сообщили сотрудники организации.
- Врач осмотрел, предстоит срочная операция на крыле, пока травма более-менее свежая, - сообщили сотрудники зоогалереи.
В сопроводительном письме говорится, что просят принять сокола-сапсана для оказания ветеринарной помощи. Птицу с повреждение крыла доставили вечером 15 сентября в администрацию Байкальского заповедника жители посёлка Танхой. Люди подобрали птицу на автомагистрали.
Сотрудники организации пояснили в комментариях, что сопроводительное письмо, в случае обнаружение проверяющими органами краснокнижной птицы, позволит избежать ответственности за её изъятие из природы. Однако денег на содержание и лечение птицы никто не возместит.
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