В Иркутскую зоогалерею отдали сибирского углозуба

Амфибию спасли на месте будущего гаража
В Иркутской зоогалерее ненадолго поселился сибирский углозуб. Это амфибия (родственник тритонов), обитающая в регионе гораздо севернее, пояснили сотрудники организации.
- Самая короткая история пребывания у нас интересного животного. Этот экземпляр решил поселиться там, где людям срочно понадобилось выкопать яму и построить гараж. Хорошо, что животинку вовремя заметили и эвакуировали к нам, ну а мы уже, в свою очередь, выпустили его туда, где обитают другие углозубы, - рассказали в Иркутской зоогалерее.
Сотрудники зоопарка объяснили, что содержать их в неволе довольно сложно, «да и необходимости особой нет».
- Если очень нужен тритон, то в зоомагазине можно купить гораздо более подходящий для жизни в террариуме вид, - подытожили в зоогалерее.
Амфибию спасли на месте будущего гаража
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