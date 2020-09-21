Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные подарки
27 сентября в 12.00 в Улан-Удэ впервые пройдёт эко-квест «Чистые игры».
Чтобы поучаствовать, горожанам нужно найти единомышленников, объединиться в команду и зарегистрироваться.
- Если у вас нет команды, то можно объединиться в комментариях «Ищу команду» или на самой игре. Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные подарки, остальные – памятные сувениры, незабываемые эмоции и пикник, - отмечают организаторы.
Участники будут собираться на остановке «Плодово-ягодная станция», где их будет встречать волонтёр с табличкой #чистыеигрыуу.
Подробности можно узнать в группе «Будущее Земли зависит от Тебя» в соцсети «Вконтакте».
В Улан-Удэ пройдёт эко-квест
Общество, Фото:
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