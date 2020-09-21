В Улан-Удэ пройдёт эко-квест

Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные подарки



27 сентября в 12.00 в Улан-Удэ впервые пройдёт эко-квест «Чистые игры».



Чтобы поучаствовать, горожанам нужно найти единомышленников, объединиться в команду и зарегистрироваться.



- Если у вас нет команды, то можно объединиться в комментариях «Ищу команду» или на самой игре. Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные подарки, остальные – памятные сувениры, незабываемые эмоции и пикник, - отмечают организаторы.



Участники будут собираться на остановке «Плодово-ягодная станция», где их будет встречать волонтёр с табличкой #чистыеигрыуу.



Подробности можно узнать в группе «Будущее Земли зависит от Тебя» в соцсети «Вконтакте».





