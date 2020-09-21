В Бурятии назвали самые опасные дороги в школы

По итогам мониторинга в рамках всероссийской акции «Дорога в школу» эксперты ОНФ в Бурятии обратились в администрации Улан-Удэ и посёлка Тапхар Иволгинского района. Общественники просят в оперативном порядке устранить недочёты дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений, в частности, школы №63 Улан-Удэ и школы в Тапхаре, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.







- Мы провели обследование дорожной сети вблизи именно тех школ, где по статистике за 2019–2020 годы происходили ДТП с участием пешеходов. Задача обезопасить маршрут ребёнка в школу ложится сейчас на образовательные учреждения, у которых в наличии должны быть специальные паспорта дорожной безопасности. В них прописываются меры по организации безопасности на дороге вблизи школы и основное направление движения детей, – пояснил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин.





Правда, как отметили активисты ОНФ, временные знаки и ограждения установлены не по нормативу, поэтому могут создавать угрозу ДТП вблизи школы. К тому же к школе сейчас нет никакого подъезда, а на выходе за учебным учреждением находится большой пустырь с обрывом и гаражами, недалеко расположены нежилые заброшенные помещения. Именно через этот опасный неосвещённый участок каждый день проходят дети из окрестных домов.











Перед началом учебного года общественники обследовали участки дорог вблизи школ №29, 63, 37, 65, 14, 4, 46, 2 в Улан-Удэ, а также школ в посёлке Тапхар Иволгинского района и в посёлке Турунтаево Прибайкальского района. Почти на всех обследуемых участках были найдены недочёты, однако серьёзные нарушения, которые могут представлять опасность при передвижении детей от дома к школе, были зафиксированы лишь возле двух школ – Тапхарской средней школы и средней школы №63 Улан-Удэ. Именно туда активисты ОНФ отправились с новой проверкой по итогам мониторинга.Как зафиксировали общественники по итогам очередной проверки, спустя месяц в ситуации с детской безопасностью в ряде школ мало что изменилось.- Так, вблизи средней общеобразовательной школы в посёлке Тапхар активисты ОНФ зафиксировали отсутствие освещения, почти стёртую разметку, рытвины и ухабы на дороге. Передвижение детей к школе в таких условиях опасно, – заключил активист проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Вадим Захаров.В Улан-Удэ вблизи старого корпуса средней школы №63 в 113-м микрорайоне сейчас ведётся ремонт теплотрассы. Однако энергетики не позаботились о том, чтобы установить предупреждающие знаки. Территория дороги вокруг школы перекопана достаточно глубоко, при этом общественники не зафиксировали здесь никаких ограждений. Однако некоторые недочеты, найденные в ходе мониторинга месяц назад, ремонтниками были все-таки устранены: вблизи корпуса школы №63 нанесли свежую «зебру» и установили новые знаки. Около нового корпуса школы в 112-м микрорайоне организовали временный остановочный карман.Эксперты ОНФ обратились к властям с просьбой в оперативном порядке обезопасить школьные маршруты, учитывая приближающееся сокращение светового дня.По итогам рейда общественники проведут круглый стол, в ходе которого вместе с профильными ведомствами и министерствами обсудят все недостатки в организации безопасности дорожного движения детей вблизи школ республики. Будет сформирована дорожная карта по исправлению нарушений.