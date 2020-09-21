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Уроженцу Бурятии вручили медаль «Анна Ахматова – 130 лет»

Уроженцу Бурятии вручили медаль «Анна Ахматова – 130 лет»
Общество,  Фото:страница Баранникова
Награда вручается писателям и поэтам за вклад в развитие современной русской литературы

Уроженца Бурятии Алексея Баранникова наградили медалью «Анна Ахматова – 130 лет». Медаль учреждена Российским союзом писателей (РСП), она является общественной наградой, вручаемой поэтам и писателям за вклад в развитие современной русской литературы. Награда была вручена Алексею Баранникову накануне, 20 сентября, в конференц-зале в правительстве Москвы.

- На основании решения президиума РСП медалью награждаются номинанты премии «Поэт года» за 2019 год, произведения которых изданы в конкурсных альманахах и оценены большим жюри. По выбору награждаемого медаль изготавливается из серебра с золотым покрытием или из нейзильбера, - сообщается на сайте национальной литературной премии «Поэт года».

Медаль учреждена в 2019 году, в год празднования 130-летия со дня рождения Анны Ахматовой в память о великой русской поэтессе, оказавшей большое влияние на поэзию ХХ века.

Пользователи активно поздравляют молодого человека с наградой: «Гордимся тобой очень», «Молодец», «Поздравляю», «Красавчик» и т.д.

С произведениями Алексея Баранникова можно ознакомиться здесь - https://stihi.ru/avtor/alek99
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