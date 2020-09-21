 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

Красную книгу Иркутской области обновили

Красную книгу Иркутской области обновили
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Книга изменилась за 10 лет

Красную книгу Иркутской области обновили. Это происходит раз в 10 лет. В той, что издана в 2020-м, содержатся сведения о 427 видах животных, растений, грибов, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Тех, что балансируют на грани исчезновения или уже не наблюдаются годами, могут остаться лишь в памяти: на фото и в строчках текстов.

В списке составителей Красной книги Иркутской области-2020, фигурируют больше 60-ти фамилий. Есть среди них начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк.

- Мне и моей коллеге довелось участвовать в составлении нового издания Красной Книги Иркутской области. В частности, я собирал материал по млекопитающим: черношапочному сурку, северному оленю, выдре. Из птиц – по каменушке. Ольга Юрьевна Завгородняя готовила несколько очерков по растениям. Во многом, нам способствовали инспекторы учреждения: они знают свою подотчётную территорию очень хорошо и проводят на ней значительную часть рабочего времени; имеют возможность делать фото и видео. Этот материал используется в отлаженной у нас системе составления карточек наблюдений. Результаты мы так же обрабатываем и используем в научных очерках. Изменилась ли за 10 лет Красная Книга региона? Скажу «да». Но однозначных выводов делать не буду: оставлю это на усмотрение читателя, - сказал Павел Жовтюк.

Сотрудники заповедника уверяют, что Красная Книга – не просто справочник. Это первый шаг в любой работе по сохранению видов, нуждающихся в защите и восстановлении.

- Если каждый последующий перечень будет меньше предыдущего, — можно будет надеяться: наш мир не потеряет своего многообразия и гармонии, необходимых для всех живущих, - заключили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Красная книга
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутскую зоогалерею отдали сибирского углозуба
В Иркутскую зоогалерею отдали сибирского углозуба
Общество, 21.09.2020
Амфибию спасли на месте будущего гаража
Имя ветерана из Бурятии – на первом в России мемориале энергетикам-героям войны
Имя ветерана из Бурятии – на первом в России мемориале энергетикам-героям войны
Общество, 21.09.2020
В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны
Шахматистка из Аги выиграла первенство Европы
Шахматистка из Аги выиграла первенство Европы
Общество, 21.09.2020
Она одержала победу в группе девочек до 12 лет
В Улан-Удэ пройдёт эко-квест
В Улан-Удэ пройдёт эко-квест
Общество, 21.09.2020
Первые три команды, набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные подарки
В Бурятии назвали самые опасные дороги в школы
В Бурятии назвали самые опасные дороги в школы
Общество, 21.09.2020
Недостатки обнаружили возле школы в Тапхаре и у одной из улан-удэнских школ
Уроженцу Бурятии вручили медаль «Анна Ахматова – 130 лет»
Уроженцу Бурятии вручили медаль «Анна Ахматова – 130 лет»
Общество, 21.09.2020
Награда вручается писателям и поэтам за вклад в развитие современной русской литературы
В Иркутске назвали причины 10-балльных пробок
В Иркутске назвали причины 10-балльных пробок
Общество, 21.09.2020
«Для людей делают не ремонт, а полосу препятствий», - высказался мэр
Ушёл из жизни член федерации шашек Бурятии Владимир Талханов
Ушёл из жизни член федерации шашек Бурятии Владимир Талханов
Общество, 21.09.2020
Он внёс большой вклад в развитие шашек Бурятии
Михаил Асташов из Бурятии стал дважды чемпионом России по велоспорту
Михаил Асташов из Бурятии стал дважды чемпионом России по велоспорту
Общество, 21.09.2020
В одной из гонок Михаил Асташов обновил рекорд России в своём классе
Дело поджигателя школы Улан-Удэ передано в суд
Дело поджигателя школы Улан-Удэ передано в суд
Общество, 21.09.2020
Прокуратура утвердила обвинительное заключение
В Бурятии грабителя застукал хозяин дома
В Бурятии грабителя застукал хозяин дома
Общество, 21.09.2020
Но молодой человек убежал с награбленным
В Бурятии обещают дождливую погоду
В Бурятии обещают дождливую погоду
Общество, 21.09.2020
В горах ожидается мокрый снег
На Ольхоне поймали омулёвых браконьеров
На Ольхоне поймали омулёвых браконьеров
Общество, 20.09.2020
Преступников разглядели в бинокль
ГУФСИН по Иркутской области вышел в Instagram
ГУФСИН по Иркутской области вышел в Instagram
Общество, 20.09.2020
Ведомство недавно зарегистрировалось в популярной соцсети

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^