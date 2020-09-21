Красную книгу Иркутской области обновили

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Книга изменилась за 10 лет



Красную книгу Иркутской области обновили. Это происходит раз в 10 лет. В той, что издана в 2020-м, содержатся сведения о 427 видах животных, растений, грибов, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Тех, что балансируют на грани исчезновения или уже не наблюдаются годами, могут остаться лишь в памяти: на фото и в строчках текстов.



В списке составителей Красной книги Иркутской области-2020, фигурируют больше 60-ти фамилий. Есть среди них начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк.



- Мне и моей коллеге довелось участвовать в составлении нового издания Красной Книги Иркутской области. В частности, я собирал материал по млекопитающим: черношапочному сурку, северному оленю, выдре. Из птиц – по каменушке. Ольга Юрьевна Завгородняя готовила несколько очерков по растениям. Во многом, нам способствовали инспекторы учреждения: они знают свою подотчётную территорию очень хорошо и проводят на ней значительную часть рабочего времени; имеют возможность делать фото и видео. Этот материал используется в отлаженной у нас системе составления карточек наблюдений. Результаты мы так же обрабатываем и используем в научных очерках. Изменилась ли за 10 лет Красная Книга региона? Скажу «да». Но однозначных выводов делать не буду: оставлю это на усмотрение читателя, - сказал Павел Жовтюк.



Сотрудники заповедника уверяют, что Красная Книга – не просто справочник. Это первый шаг в любой работе по сохранению видов, нуждающихся в защите и восстановлении.



- Если каждый последующий перечень будет меньше предыдущего, — можно будет надеяться: наш мир не потеряет своего многообразия и гармонии, необходимых для всех живущих, - заключили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

