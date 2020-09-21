Ушёл из жизни член федерации шашек Бурятии Владимир Талханов

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Он внёс большой вклад в развитие шашек Бурятии



18 сентября на 76-м году жизни ушёл из жизни шахматист и шашист Владимир Сергеевич Талханов.



Член федерации шашек Бурятии, судья всероссийской категории, кандидат в мастера спорта, многократный призёр городских и республиканских соревнований по русским и международным шашкам среди ветеранов внёс большой вклад в развитие шашек Бурятии. «Всегда вежливый, интеллигентный, Владимир Сергеевич был настоящим фанатом своего дела», - отзываются о нём в минспорта Бурятии.



«Байкал-Daily» приносит соболезнования родным и близким Владимира Сергеевича.

