Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путём поджога».
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление было совершено в сентябре 2018 года. Рано утром обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений положил листы бумаги под раму окна здания школы № 5, расположенной в Сосновом Бору, и поджёг их. Возгорание своевременно обнаружено работниками школы и потушено сотрудниками МЧС. Пламя ликвидировали через 20 минут, было задействовано 7 человек и 2 единицы техники.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Дело поджигателя школы Улан-Удэ передано в суд
Общество, Фото:
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