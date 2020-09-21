Но молодой человек убежал с награбленным
24-летний, ранее судимый житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в грабеже.
Молодой человек ночью через незапертые двери незаконно проник в жилой дом в селе Тарбагатай. Оттуда он украл нож и мобильный телефон с сим-картой. Преступника застукал хозяин дома, но парень убежал. Украденным сельчанин распорядился похищенным по собственному усмотрению.
В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, а также активного способствования расследованию преступления, суд назначил осуждённому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии грабителя застукал хозяин дома
Общество, Фото:
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