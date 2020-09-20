На Ольхоне поймали омулёвых браконьеров

Преступников разглядели в бинокль



15 сентября сотрудники оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» осматривали территорию Прибайкальского национального парка вблизи посёлка Харанцы на острове Ольхон.



В акватории далеко от берега они заметили лодку. Рассмотреть, кто в ней находится и чем занят, удалось только в бинокль: двое неизвестных ставили и проверяли сети. Насколько результативной оказалась рыбалка, оперативникам удалось выяснить, когда незадачливые рыбаки причалили. В плавсредстве был обнаружен запрещённый к вылову омуль.



Браконьеров передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный вылов рыбы, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

