Преступников разглядели в бинокль
15 сентября сотрудники оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» осматривали территорию Прибайкальского национального парка вблизи посёлка Харанцы на острове Ольхон.
В акватории далеко от берега они заметили лодку. Рассмотреть, кто в ней находится и чем занят, удалось только в бинокль: двое неизвестных ставили и проверяли сети. Насколько результативной оказалась рыбалка, оперативникам удалось выяснить, когда незадачливые рыбаки причалили. В плавсредстве был обнаружен запрещённый к вылову омуль.
Браконьеров передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный вылов рыбы, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На Ольхоне поймали омулёвых браконьеров
Общество, Фото:
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