ГУФСИН по Иркутской области вышел в Instagram

Ведомство недавно зарегистрировалось в популярной соцсети



В аккаунте @38fsin в Instagram пользователи соцсети могут оперативно узнавать о значимых событиях ведомства. В ленте и историях будут размещаться материалы о деятельности исправительных учреждений, службе и рабочих буднях сотрудников ГУФСИН, интересных исторических фактах.



Сотрудники пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области также ведут аккаунты на платформах «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», видеохостинге «YouTube» о деятельности уголовно-исполнительной системы региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

