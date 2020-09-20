Ведомство недавно зарегистрировалось в популярной соцсети
В аккаунте @38fsin в Instagram пользователи соцсети могут оперативно узнавать о значимых событиях ведомства. В ленте и историях будут размещаться материалы о деятельности исправительных учреждений, службе и рабочих буднях сотрудников ГУФСИН, интересных исторических фактах.
Сотрудники пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области также ведут аккаунты на платформах «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», видеохостинге «YouTube» о деятельности уголовно-исполнительной системы региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
ГУФСИН по Иркутской области вышел в Instagram
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