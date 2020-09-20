В заповеднике проведён учёт боровой дичи
С 16 августа по 8 сентября научные сотрудники Байкальского заповедника провели осенний учёт куриных птиц на маршрутах. Учёт проводился в соответствии с общепринятой методикой по проведению осеннего маршрутного учёта боровой дичи.
- Учёт боровой дичи – это одно из мониторинговых мероприятий, которое проводится с целью наблюдения за состоянием популяции того или иного вида отряда курообразных. Работы проводились на южном и северном склонах хребта Хамар-Дабан на территории Таёжного и Мишихинского лесничеств Байкальского заповедника. Маршруты закладывались так, чтобы охватить все биотопы, свойственные для представителей отряда Курообразные, обитающих на территории заповедника, - сообщили в пресс-службе заповедника.
Всего в рамках учёта было пройдено 75 км. За время учёта учёными встречено 25 рябчиков в 17 группах, встречи глухарей на маршрутах не зарегистрированы.
- По сравнению с прошлым годом, в 2020 году плотность населения рябчика в заповеднике возросла и составляет около 7 особей на один квадратный километр, – рассказал Юрий Анисимов, старший научный сотрудник Байкальского заповедника. – При этом, численность рябчика в южной части заповедника несколько выше, чем в северной.
В сравнении с данными, полученными в ходе проведения зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), численность куриных птиц во время осеннего учёта была заметно выше. Это объясняется тем, что в зимний период, при проведении ЗМУ происходит недоучёт, поскольку рябчики и глухари реже вспугиваются и не взлетают из-под снега. Кроме того, в осенне-зимний период все животные (не только птицы) особенно уязвимы – холода, высота снежного покрова, наличие корма – это все влияет на выживаемость лесных обитателей.
На сегодня численность рябчика в Байкальском заповеднике составляет 8990 особей, а это почти в 2,5 раза выше, чем численность по данным ЗМУ.
В Байкальском заповеднике посчитали рябчиков
Общество, Фото:
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