 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

18 сентября

Популярное

В Байкальском заповеднике посчитали рябчиков

В Байкальском заповеднике посчитали рябчиков
Общество,  Фото:pixabay.com
В заповеднике проведён учёт боровой дичи

С 16 августа по 8 сентября научные сотрудники Байкальского заповедника провели осенний учёт куриных птиц на маршрутах. Учёт проводился в соответствии с общепринятой методикой по проведению осеннего маршрутного учёта боровой дичи.

- Учёт боровой дичи – это одно из мониторинговых мероприятий, которое проводится с целью наблюдения за состоянием популяции того или иного вида отряда курообразных. Работы проводились на южном и северном склонах хребта Хамар-Дабан на территории Таёжного и Мишихинского лесничеств Байкальского заповедника. Маршруты закладывались так, чтобы охватить все биотопы, свойственные для представителей отряда Курообразные, обитающих на территории заповедника, - сообщили в пресс-службе заповедника.

Всего в рамках учёта было пройдено 75 км. За время учёта учёными встречено 25 рябчиков в 17 группах, встречи глухарей на маршрутах не зарегистрированы.

- По сравнению с прошлым годом, в 2020 году плотность населения рябчика в заповеднике возросла и составляет около 7 особей на один квадратный километр, – рассказал Юрий Анисимов, старший научный сотрудник Байкальского заповедника. – При этом, численность рябчика в южной части заповедника несколько выше, чем в северной.

В сравнении с данными, полученными в ходе проведения зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), численность куриных птиц во время осеннего учёта была заметно выше. Это объясняется тем, что в зимний период, при проведении ЗМУ происходит недоучёт, поскольку рябчики и глухари реже вспугиваются и не взлетают из-под снега. Кроме того, в осенне-зимний период все животные (не только птицы) особенно уязвимы – холода, высота снежного покрова, наличие корма – это все влияет на выживаемость лесных обитателей.

На сегодня численность рябчика в Байкальском заповеднике составляет 8990 особей, а это почти в 2,5 раза выше, чем численность по данным ЗМУ.
заповедник Байкальский заповедник
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Байкальском заповеднике посчитали рябчиков
В Байкальском заповеднике посчитали рябчиков
Общество, 20.09.2020
В заповеднике проведён учёт боровой дичи
Лесники Бурятии отмечают профессиональный праздник
Лесники Бурятии отмечают профессиональный праздник
Общество, 20.09.2020
Праздник отмечают более двух тысяч человек
В школе в Бурятии прошла тренировочная эвакуация
В школе в Бурятии прошла тренировочная эвакуация
Общество, 20.09.2020
Эвакуация прошла без недочётов
Школы Улан-Удэ частично переводятся на дистанционное обучение
Школы Улан-Удэ частично переводятся на дистанционное обучение
Общество, 20.09.2020
Татьяна Митрофанова опубликовала список этих школ
В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
Общество, 20.09.2020
Профилактические мероприятия провели в детсаду и школе
В Бурятии рассказали о развитии игры по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии рассказали о развитии игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, 20.09.2020
Президент федерации этноспорта поделился воспоминаниями
Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты
Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты
Общество, 20.09.2020
Парень признался, что украл скрипку, чтобы научиться играть на ней
В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования
В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования
Общество, 20.09.2020
За невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий приостановлена деятельность 4 объектов торговли
В Бурятии ухажёр ограбил женщину
В Бурятии ухажёр ограбил женщину
Общество, 20.09.2020
Возбуждено уголовное дело
В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
Общество, 20.09.2020
Истощённого волка намерены выходить и, возможно, выпустить в природу
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
Общество, 20.09.2020
«Будьте здоровы!», пишут медики
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Общество, 20.09.2020
Выздоровели более пяти тысяч пациентов
В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО
В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО
Общество, 20.09.2020
У визит-центра «Байкал заповедный» появилась интерактивная площадка.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^