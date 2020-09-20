Эвакуация прошла без недочётов
18 сентября в средней общеобразовательной школе улуса Аргада Курумканского района Бурятии прошла тренировочная эвакуация. В ней принял участие начальник пожарной части №76 18-го Курумканского отряда Государственной пожарной службы республики Баир Гармаев.
Сразу после срабатывания пожарной сигнализации преподаватели вывели детей из школы. Эвакуация прошла согласно плану, без недочётов.
- Подобные тренировки позволяют и учащимся, и преподавателям отработать правильные действия при возможном пожаре, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее провели учебную эвакуацию в школе и детсаду посёлке Холодное Северо-Байкальского района.
В школе в Бурятии прошла тренировочная эвакуация
Общество, Фото:
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