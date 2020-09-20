 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

18 сентября

Популярное

В школе в Бурятии прошла тренировочная эвакуация

В школе в Бурятии прошла тренировочная эвакуация
Общество,  Фото:Республиканское агентство ГО и ЧС
Эвакуация прошла без недочётов

18 сентября в средней общеобразовательной школе улуса Аргада Курумканского района Бурятии прошла тренировочная эвакуация. В ней принял участие начальник пожарной части №76 18-го Курумканского отряда Государственной пожарной службы республики Баир Гармаев.

Сразу после срабатывания пожарной сигнализации преподаватели вывели детей из школы. Эвакуация прошла согласно плану, без недочётов.

- Подобные тренировки позволяют и учащимся, и преподавателям отработать правильные действия при возможном пожаре, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее провели учебную эвакуацию в школе и детсаду посёлке Холодное Северо-Байкальского района.


эвакуация пожарные учения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школы Улан-Удэ частично переводятся на дистанционное обучение
Школы Улан-Удэ частично переводятся на дистанционное обучение
Общество, 20.09.2020
Татьяна Митрофанова опубликовала список этих школ
В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
Общество, 20.09.2020
Профилактические мероприятия провели в детсаду и школе
В Бурятии рассказали о развитии игры по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии рассказали о развитии игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, 20.09.2020
Президент федерации этноспорта поделился воспоминаниями
Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты
Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты
Общество, 20.09.2020
Парень признался, что украл скрипку, чтобы научиться играть на ней
В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования
В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования
Общество, 20.09.2020
За невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий приостановлена деятельность 4 объектов торговли
В Бурятии ухажёр ограбил женщину
В Бурятии ухажёр ограбил женщину
Общество, 20.09.2020
Возбуждено уголовное дело
В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
Общество, 20.09.2020
Истощённого волка намерены выходить и, возможно, выпустить в природу
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
Общество, 20.09.2020
«Будьте здоровы!», пишут медики
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Общество, 20.09.2020
Выздоровели более пяти тысяч пациентов
В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО
В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО
Общество, 20.09.2020
У визит-центра «Байкал заповедный» появилась интерактивная площадка.
В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов
Общество, 20.09.2020
По республике местами кратковременные дожди
В Бурятии пройдут масштабные учения МЧС
В Бурятии пройдут масштабные учения МЧС
Общество, 19.09.2020
Они пройдут на следующей неделе
В Бурятии проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы. Фоторепортаж
В Бурятии проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы. Фоторепортаж
Общество, 19.09.2020
Якорь, поднятый у пирсов Байкальской переправы, стал символом сотрудничества между заповедником и поисково-спасательным отрядом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^