Праздник отмечают более двух тысяч человек
Ежегодно, третье воскресенье сентября становится праздником для тех, кто занимается защитой, восстановлением, разведением, уходом за лесом - День работника леса. В Бурятии этот день станет особенным для более двух тысяч человек: это сотрудники 37 лесничеств, специалисты 28 лесхозов.
Свыше 80% территории республики покрыто лесами.
В Улан-Удэ с 1992 года работает ведомство, которое опекает зелёное богатство столицы республики. Общая площадь городских лесов составляет 8668 га, в состав входит два участковых лесничества: Аршанское – 5912 га, Октябрьское – 2756 га. Городские леса выполняют ряд экологических функций: средообразующих, санитарно-гигиенических и оздоровительных. МБУ «Городское лесничество» является подведомственным учреждением комитета городского хозяйства администрации города.
Численность работников городского лесничества составляет 106 штатных единиц, в том числе 19 лесников, три лесничих, инженер охраны и защиты леса, инженер по лесопользованию.
Свой профессиональный праздник городские лесники отметили стартом осенних посадок в рамка программы «Зелёный город», сообщили в комитете городского хозяйства.
Лесники Бурятии отмечают профессиональный праздник
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