В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактические мероприятия провели в детсаду и школе



Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии в детском саду «Полянка», провели необычное занятия на тему безопасности дорожного движения. С помощью дидактической игры «Дорожное лото» юные пешеходы научились, а главное, увидели и запомнили, какие бывают дорожные знаки и для кого из участников дорожного движения они предназначены.



Также дошколята узнали о видах транспортных средств и какие транспортные средства относят к машинам специального назначения, для чего нужны проблесковый маячок и цветографическая схема на автомобиле.



Во время игры детям нужно было правильно ответить на вопросы про различные ситуации, которые могут произойти на улице.



Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району в Селенгинской школе №2 провели с первоклашками посвящение в пешеходы. Юным участникам дорожного движения с автоинспекторы рассказали, как необходимо вести себя на дорогах общего пользования и где можно безопасно переходить проезжую часть. Полицейские вместе с ребятишками составили пример безопасного маршрута «Дом – Школа – Дом».



В закрепление знаний ребята посмотрели познавательные мультфильмы и видеоролики по правилам дорожного движения.



Первоклашки торжественно пообещали полицейским соблюдать правила дорожного движения.



За хорошие знания правил дорожного движения всем ребятам были вручены памятные подарки, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

