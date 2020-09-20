 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

18 сентября

Популярное

В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД

В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Профилактические мероприятия провели в детсаду и школе

Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии в детском саду «Полянка», провели необычное занятия на тему безопасности дорожного движения. С помощью дидактической игры «Дорожное лото» юные пешеходы научились, а главное, увидели и запомнили, какие бывают дорожные знаки и для кого из участников дорожного движения они предназначены.

Также дошколята узнали о видах транспортных средств и какие транспортные средства относят к машинам специального назначения, для чего нужны проблесковый маячок и цветографическая схема на автомобиле.

Во время игры детям нужно было правильно ответить на вопросы про различные ситуации, которые могут произойти на улице.

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району в Селенгинской школе №2 провели с первоклашками посвящение в пешеходы. Юным участникам дорожного движения с автоинспекторы рассказали, как необходимо вести себя на дорогах общего пользования и где можно безопасно переходить проезжую часть. Полицейские вместе с ребятишками составили пример безопасного маршрута «Дом – Школа – Дом».

В закрепление знаний ребята посмотрели познавательные мультфильмы и видеоролики по правилам дорожного движения.

Первоклашки торжественно пообещали полицейским соблюдать правила дорожного движения.

За хорошие знания правил дорожного движения всем ребятам были вручены памятные подарки, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД ПДД дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
Общество, 20.09.2020
Профилактические мероприятия провели в детсаду и школе
В Бурятии рассказали о развитии игры по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии рассказали о развитии игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, 20.09.2020
Президент федерации этноспорта поделился воспоминаниями
Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты
Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты
Общество, 20.09.2020
Парень признался, что украл скрипку, чтобы научиться играть на ней
В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования
В Улан-Удэ не все торговые точки соблюдают антиковидные требования
Общество, 20.09.2020
За невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий приостановлена деятельность 4 объектов торговли
В Бурятии ухажёр ограбил женщину
В Бурятии ухажёр ограбил женщину
Общество, 20.09.2020
Возбуждено уголовное дело
В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
Общество, 20.09.2020
Истощённого волка намерены выходить и, возможно, выпустить в природу
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
Общество, 20.09.2020
«Будьте здоровы!», пишут медики
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Общество, 20.09.2020
Выздоровели более пяти тысяч пациентов
В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО
В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО
Общество, 20.09.2020
У визит-центра «Байкал заповедный» появилась интерактивная площадка.
В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов
Общество, 20.09.2020
По республике местами кратковременные дожди
В Бурятии пройдут масштабные учения МЧС
В Бурятии пройдут масштабные учения МЧС
Общество, 19.09.2020
Они пройдут на следующей неделе
В Бурятии проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы. Фоторепортаж
В Бурятии проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы. Фоторепортаж
Общество, 19.09.2020
Якорь, поднятый у пирсов Байкальской переправы, стал символом сотрудничества между заповедником и поисково-спасательным отрядом
Эксперты поделятся мнением, как развивать исторический центр Улан-Удэ
Эксперты поделятся мнением, как развивать исторический центр Улан-Удэ
Общество, 19.09.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с марафона городских изменений  «Urban Sprint»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^