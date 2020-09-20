Профилактические мероприятия провели в детсаду и школе
Сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии в детском саду «Полянка», провели необычное занятия на тему безопасности дорожного движения. С помощью дидактической игры «Дорожное лото» юные пешеходы научились, а главное, увидели и запомнили, какие бывают дорожные знаки и для кого из участников дорожного движения они предназначены.
Также дошколята узнали о видах транспортных средств и какие транспортные средства относят к машинам специального назначения, для чего нужны проблесковый маячок и цветографическая схема на автомобиле.
Во время игры детям нужно было правильно ответить на вопросы про различные ситуации, которые могут произойти на улице.
Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Кабанскому району в Селенгинской школе №2 провели с первоклашками посвящение в пешеходы. Юным участникам дорожного движения с автоинспекторы рассказали, как необходимо вести себя на дорогах общего пользования и где можно безопасно переходить проезжую часть. Полицейские вместе с ребятишками составили пример безопасного маршрута «Дом – Школа – Дом».
В закрепление знаний ребята посмотрели познавательные мультфильмы и видеоролики по правилам дорожного движения.
Первоклашки торжественно пообещали полицейским соблюдать правила дорожного движения.
За хорошие знания правил дорожного движения всем ребятам были вручены памятные подарки, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии дорожные полицейские напомнили детям ПДД
Общество, Фото:
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