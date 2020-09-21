В Бурятии обещают дождливую погоду

В горах ожидается мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 сентября по республике местами дождь, в горах и по северу с мокрым снегом, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2+7, местами до 0-5 мороза, днём +9+14, местами по юго-западу и югу до +19 градусов.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +4+6, днём +12+14 градусов.

