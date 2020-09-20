Парень признался, что украл скрипку, чтобы научиться играть на ней
В начале июля в полицию Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже обратилась 49-летняя жительница села Новоильинск. Женщина сообщила полицейским, что пока её не было, неизвестный разбил стекло и проник на веранду. Там он взломал навесной замок на двери и проник в жилище, откуда украл две гитары и скрипку, принадлежащие её сыну. Ущерб составил 24 тысячи рублей
Эксперт-криминалист обнаружил на месте происшествия отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районной полиции задержан 19-летний подозреваемый. Молодой человек ранее не судим, учится в одном из техникумов города.
Как подозреваемый пояснил следователю, он планировал совершить кражу ценного имущества. Увидев, что в доме находятся музыкальные инструменты он похитил именно их, поскольку умеет играть на гитаре и мечтает научиться играть на скрипке.
Похищенное изъято полицейскими.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты
Общество, Фото:
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