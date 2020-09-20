Житель Бурятии украл музыкальные инструменты ради мечты

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Парень признался, что украл скрипку, чтобы научиться играть на ней



В начале июля в полицию Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже обратилась 49-летняя жительница села Новоильинск. Женщина сообщила полицейским, что пока её не было, неизвестный разбил стекло и проник на веранду. Там он взломал навесной замок на двери и проник в жилище, откуда украл две гитары и скрипку, принадлежащие её сыну. Ущерб составил 24 тысячи рублей



Эксперт-криминалист обнаружил на месте происшествия отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районной полиции задержан 19-летний подозреваемый. Молодой человек ранее не судим, учится в одном из техникумов города.



Как подозреваемый пояснил следователю, он планировал совершить кражу ценного имущества. Увидев, что в доме находятся музыкальные инструменты он похитил именно их, поскольку умеет играть на гитаре и мечтает научиться играть на скрипке.



Похищенное изъято полицейскими.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

