В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали очистить место рубки

Он захламил место рубки отходами



Заочным решением Советского районного суда Улан-Удэ удовлетворены исковые требования прокурора Тарбагатайского района Бурятии об обязании очистить место рубки.



Установлено, что в июне 2019 года житель республики совершил незаконную рубку леса. Районный суд его приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Однако место совершенной рубки не очищено от порубочных остатков, захламлено отходами в объёме 0,69 куб.м.



По закону, граждане обязаны соблюдать пожарную безопасность в лесах.



Решением суда на ответчика возложена обязанность очистить место рубки лесных насаждений от порубочных остатков до 1 ноября 2020 года.



Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

