 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

18 сентября

Популярное

В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали очистить место рубки

В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали очистить место рубки
Общество,  Фото:pixabay.com
Он захламил место рубки отходами

Заочным решением Советского районного суда Улан-Удэ удовлетворены исковые требования прокурора Тарбагатайского района Бурятии об обязании очистить место рубки.

Установлено, что в июне 2019 года житель республики совершил незаконную рубку леса. Районный суд его приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Однако место совершенной рубки не очищено от порубочных остатков, захламлено отходами в объёме 0,69 куб.м.

По закону, граждане обязаны соблюдать пожарную безопасность в лесах.

Решением суда на ответчика возложена обязанность очистить место рубки лесных насаждений от порубочных остатков до 1 ноября 2020 года.

Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
черные лесорубы суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
В Бурятии волчонок прибежал в приют для собак
Общество, 20.09.2020
Истощённого волка намерены выходить и, возможно, выпустить в природу
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
В Улан-Удэ медики через соцсети учат мыть руки
Общество, 20.09.2020
«Будьте здоровы!», пишут медики
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Ещё 67 человек в Бурятии заболели COVID-19
Общество, 20.09.2020
Выздоровели более пяти тысяч пациентов
В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО
В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО
Общество, 20.09.2020
У визит-центра «Байкал заповедный» появилась интерактивная площадка.
В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов
Общество, 20.09.2020
По республике местами кратковременные дожди
В Бурятии пройдут масштабные учения МЧС
В Бурятии пройдут масштабные учения МЧС
Общество, 19.09.2020
Они пройдут на следующей неделе
В Бурятии проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы. Фоторепортаж
В Бурятии проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы. Фоторепортаж
Общество, 19.09.2020
Якорь, поднятый у пирсов Байкальской переправы, стал символом сотрудничества между заповедником и поисково-спасательным отрядом
Эксперты поделятся мнением, как развивать исторический центр Улан-Удэ
Эксперты поделятся мнением, как развивать исторический центр Улан-Удэ
Общество, 19.09.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с марафона городских изменений  «Urban Sprint»
Рэпер Хаски из Бурятии анонсировал выход нового альбома
Рэпер Хаски из Бурятии анонсировал выход нового альбома
Общество, 19.09.2020
Название альбома пока неизвестно, среди вариантов - «4ПМП» и «Хошхоног»
В Бурятии прошли съёмки фильма о снежном барсе
В Бурятии прошли съёмки фильма о снежном барсе
Общество, 19.09.2020
Также они проходили в Республике Алтай
Актёр Артур Шувалов: «Театр – это не работа, это смысл жизни»
Актёр Артур Шувалов: «Театр – это не работа, это смысл жизни»
Общество, 19.09.2020
Актёр Русского драмтеатра о новом спектакле, суровом и смешном мире Мартина Макдонаха, Сергее Левицком, театре и о борьбе с раком
В Бурятии выявили ещё 67 больных коронавирусом
В Бурятии выявили ещё 67 больных коронавирусом
Общество, 19.09.2020
Круг контактных лиц составляет 4106 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^