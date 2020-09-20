Он захламил место рубки отходами
Заочным решением Советского районного суда Улан-Удэ удовлетворены исковые требования прокурора Тарбагатайского района Бурятии об обязании очистить место рубки.
Установлено, что в июне 2019 года житель республики совершил незаконную рубку леса. Районный суд его приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Однако место совершенной рубки не очищено от порубочных остатков, захламлено отходами в объёме 0,69 куб.м.
По закону, граждане обязаны соблюдать пожарную безопасность в лесах.
Решением суда на ответчика возложена обязанность очистить место рубки лесных насаждений от порубочных остатков до 1 ноября 2020 года.
Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
В Бурятии «чёрного» лесоруба обязали очистить место рубки
Общество, Фото:
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