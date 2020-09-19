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В Бурятии пройдут масштабные учения МЧС

В Бурятии пройдут масштабные учения МЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они пройдут на следующей неделе

22 и 23 сентября во всех регионах страны, в том числе и на территории Бурятии, пройдут комплексные командно-штабные учения. На них привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти регионов, органы местного самоуправления и организации.

Будут отработаны вопросы ликвидации последствий ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

- С учётом наиболее вероятного риска возникновения ЧС данного характера, местом проведения учений был выбран город Северобайкальск, на территории которого проходит участок Восточно-Сибирской железной дороги, пролегающий вдоль акватории Байкала. В ходе учений будут отработаны вопросы оповещения и информирования населения, эффективности организации межведомственного взаимодействия, оценена работа специалистов органов повседневного управления, проверена актуальность планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, смоделированы сценарии развития событий с применением современных технологий - системы космического мониторинга, беспилотных авиационных систем с построением ортофотопланов, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии (по антикризисному управлению) полковник Герольд Тимофеев. - По итогам учений будет проведён анализ действий органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС РБ.

Основные усилия будут сосредоточены на получение практического опыта при отработке совместных действий. Планируется задействовать группировку сил и средств в составе 319 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 103 человека и 13 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. 
учения МЧС
 
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