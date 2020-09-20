В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов

По республике местами кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 сентября по республике: местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +4, +9, местами до -3, днём +13, +18, местами +8, +13.
В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью +5, +7, днем +13, +15.
Они пройдут на следующей неделе
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