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В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов

В Улан-Удэ сегодня до +15 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике местами кратковременные дожди 

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 сентября по республике: местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +4, +9, местами до -3, днём +13, +18, местами +8, +13.

В Улан-Удэ ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью +5, +7, днем +13, +15.  
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